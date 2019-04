Aprilscherz? Jerome Boateng mit "Hauptrolle" in 4 Blocks

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng verkündet seinen Einstieg ins Filmgeschäft, doch am 1. April ist diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen.

Jerome Boateng hat via Instagram verkündet, dass er in der dritten Staffel der erfolgreichen Serie '4 Blocks" eine Hauptrolle spielen wird. Der Ex-Nationalspieler hatte sich zuvor bereits als großer Fan der Serie, die in Boatengs Heimatstadt Berlin spielt, geoutet.

Allerdings dürfte es sich bei der Ankündigung eher um einen Aprilscherz handeln, da beim Post, den Boateng am Montag an seine Follower sendete, im Foto einfach sein Kopf in ein Promo-Bild der ersten Staffel per Photoshop eingefügt wurde. Außerdem ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Hauptrolle an einen Fußballspieler ohne Schauspielerfahrung vergeben wird.