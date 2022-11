App-Chaos: Einlassprobleme bei England gegen Iran

WAS IST PASSIERT? Vor dem WM-Gruppenspiel von Vize-Europameister England gegen den Iran haben technische Probleme beim Einlass für Frustration bei den Fans gesorgt. 30 Minuten vor Anpfiff am Montag um 14 Uhr MEZ war erst rund ein Viertel der Plätze im Khalifa-International-Stadion in Ar-Rayyan belegt. Derweil machten in Sozialen Medien Bilder von Fanmassen rund um die Arena die Runde, die an Infoschaltern nach Hilfe suchten.

WAS WURDE GESAGT? Die FIFA erklärte in einer Mitteilung: "Einige Fans haben derzeit Probleme, auf ihre Tickets über die FIFA Ticketing App zuzugreifen. Die FIFA arbeitet daran, das Problem zu lösen", hieß es.

DIE BILDER ZUR NEWS: