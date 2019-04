Antonio Valencia deutet Abschied von Manchester United an

Nach zehn Jahren ist für Antonio Valencia wohl bei Manchester United Schluss. Der Ecuadorianer macht Andeutungen zu seinem Abschied.

Antonio Valencia von hat mit einem Instagram-Post angedeutet, dass seine Zeit bei den Red Devils im Sommer zu Ende geht. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach der aktuellen Saison aus. "Thank you" schrieb Valencia zu einem Bild der nach seinem Ex-Trainer Sir Alex Ferguson benannten Tribüne im Old Trafford.

Valencia, der sich in der laufenden Spielzeit am Knie verletzte, steht beim aktuellen Trainer Ole Gunnar Solskjaer nicht auf dem Zettel. Im Jahr 2019 kam er bislang erst einmal zum Einsatz. Vor der Saison hatte ihn noch der damalige Coach Jose Mourinho zum Kapitän der Red Devils bestimmt.

Solskjaer sucht schon einen Valencia-Nachfolger

Bereits vor einigen Wochen hatte Solskjaer erklärt, dass er für die kommende Saison einen neuen Kapitän suche und damit angedeutet, dass es für Valencia bei United nicht weitergeht.

Valencia kam 2009 von Wigan Athletic zu Manchester United und hat für den Klub 338 Pflichtspieleinsätze gemacht.