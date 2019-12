Antonio Rüdiger nach langer Verletzung zurück im Kader des FC Chelsea

Sieben Monate lang stand Innenverteidiger Antonio Rüdiger seinem FC Chelsea nicht zur Verfügung. Nun könnte der Nationalspieler wieder auflaufen.

Der lange verletzte Innenverteidiger Antonio Rüdiger steht vor seinem ersten Einsatz für den seit drei Monaten. Wie Teammanager Frank Lampard am Montag bestätigte, hat der deutsche Nationalspieler den Sprung in den Kader für das Champions-League-Spiel am Dienstag ( 21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen geschafft.

"Er sieht fit und bereit aus", sagte Lampard: "Ich weiß, dass er Hunger hat. Er ist ein guter Verteidiger, solche Individualisten vermisst man."

: Joachim Löw plant mit Antonio Rüdiger

Rüdiger hat in den vergangenen sieben Monaten nur einen Kurzeinsatz für die Blues absolviert und war auch für die sechs Länderspiele in dieser Saison ausgefallen. Zunächst hatte ihn eine Knie-OP , dann eine Leistenblessur außer Gefecht gesetzt. Laut Chelsea hat sich der frühere Stuttgarter noch Anfang November einem Eingriff am Becken unterzogen.

Bundestrainer Joachim Löw hat Rüdiger nach dem Kreuzbandriss von Niklas Süle (Bayern München) für die EM 2020 als Abwehrstütze eingeplant. Die EM 2016 hatte der 26-Jährige wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, bei der WM 2018 kam er nur im zweiten Vorrundenspiel gegen (2:1) zum Einsatz.