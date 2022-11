FC Bayern: Antonio Rüdiger wünscht sich Jamal Musiala bei Real Madrid

Jamal Musiala gehört zu den größten Talenten im Weltfußball. DFB-Kollege Antonio Rüdiger würde ihn gerne bei Real Madrid sehen.

WAS IST PASSIERT? Abwehrspieler Antonio Rüdiger hofft, dass sein Nationalmannschaftskollege Jamal Musiala vom FC Bayern eines Tages für Real Madrid auflaufen wird. Rüdiger wechselte vor der laufenden Spielzeit ablösefrei vom FC Chelsea zum Champions-League-Sieger.

WAS WURDE GESAGT? Auf die Frage, welcher DFB-Mitspieler das Potenzial besitze, ihm in die spanische Hauptstadt zu folgen, antwortete Rüdiger dem ZDF: "Jamal Musiala! Was der jetzt schon bei Bayern zeigt, für mich ist er ein überragender Spieler und sehr, sehr guter Junge. Mit 19 sehr bodenständig, obwohl so viel Hype um ihn herum ist. Er hat alles, um eines Tages auch hier hoffentlich zu spielen."

WIE GEHT ES WEITER? Dass die Bayern ihr Toptalent in naher Zukunft ziehen lassen, gilt als ausgeschlossen. In München hat Musiala noch Vertrag bis 2026, statt an einem Verkauf dürften die Verantwortlichen eher an einer weiteren Vertragsverlängerung mit dem Kreativspieler arbeiten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Musiala ist in der aktuellen Saison Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des deutschen Rekordmeisters. In 22 Pflichtspielen gelangen ihm zwölf Tore und zehn Vorlagen. Auch bei der WM in Katar ruhen die Hoffnungen auf dem Youngster.