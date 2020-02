Inter-Trainer Antonio Conte: Das habe ich Jürgen Klopp und Pep Guardiola voraus

In England blieb Antonio Conte nur zwei Jahre. Dennoch hat er zwei namhaften Trainerkollegen etwas voraus, betonte der Italiener nun.

Antonio Conte, derzeit Trainer von und von 2016 bis 2018 beim tätig, hat betont, dass sein vorzeitig beendetes Engagement in für ihn durchaus erfolgreich gewesen ist.

"Mit Chelsea habe ich im ersten Jahr die Meisterschaft geholt und im zweiten Jahr den gewonnen", sagte Conte auf der Pressekonferenz vor Inters Duell mit Calcio am Sonntagabend (20.45 Uhr live auf DAZN) . Der 50-jährige Italiener schob nach: "Klopp hat in England bis dato nach vier Jahren noch gar nichts gewonnen und Guardiola hat in seinem ersten Jahr auch keinen Titel geholt."

Antonio Conte: Bei Chelsea folgte Maurizio Sarri auf ihn

Contes Zeit bei Chelsea endete nach zwei Jahren vorzeitig, die Blues ersetzten ihn im Sommer 2018 durch Landsmann Maurizio Sarri. Nach einem Jahr Pause heuerte Conte zu Saisonbeginn bei Inter an, mit dem er aktuell mit Juventus und Lazio um den Meistertitel in der konkurriert.

Klopp, der im Oktober 2015 nach Liverpool kam, hat mit den Reds vergangenes Jahr die und die gewonnen. In der aktuellen Saison holt er mit der Meisterschaft - die erste der Reds seit 1990 - voraussichtilich seine erste nationale Trophäe auf der Insel.

Guardiola wurde mit City in seiner ersten Saison 2016/17 Dritter, in den beiden Folgejahren aber jeweils englischer Meister. Zudem holte der Spanier mit den Skyblues 2019 den FA Cup und zweimal den .