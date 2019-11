Antoine Griezmann über seine Anpassungsprobleme beim FC Barcelona: "Nicht der einfachste Ort"

Der Weltmeister kommt nach seinem spektakulären Transfer im Sommer noch nicht ins Rollen. Er ist dennoch guter Dinge.

Stürmer Antoine Griezmann hat nach seinen durchwachsenen Leistungen für den FC Barcelona um Geduld geworben. Bei Telefoot erklärte der Neuzugang von , dass er sich derzeit noch an das Spiel seiner neuen Mannschaft gewöhnen müsse. "Es ist nicht der einfachste Ort, um zu spielen", so Griezmann. "Es ist ein neuer Verein, ein anderer Verein, mit einer anderen Taktik."

Der Weltmeister war unter kontroversen Umständen für 120 Millionen Euro Ablöse von Atleti zu den Blaugrana gewechselt. Seitdem erzielte er in 15 Pflichtspielen magere vier Tore. "Ich muss arbeiten und ich bin stolz, hier zu sein", stellte er klar.

Antoine Griezmann: "Ich bin ein Teamplayer"

Während er in Madrid in er Regel als Sturmspitze auflief, kommt Griezmann in Barcelona meist auf dem linken Flügel zum Einsatz. Dort wirkt er mitunter isoliert und wenig ins Spiel eingebunden. Für Griezmann ist klar, dass er noch die Bringschuld hat: "Sie glauben an mich. Aber ich muss das Vertrauen der Mannschaft gewinnen, und dann werde ich bereit sein."

Der 28-Jährige führte aber aus, dass er seinen Wert für die Mannschaft nicht über die Statistiken definiert: "Ich bin ein Teamplayer. Ich versuche, mit meinen Bewegungen meinen Mitspieler zu helfen. Sollte ich treffen, ist das natürlich noch besser, aber es ist nicht mein Hauptziel. Solange wir drei Punkte holen, bin ich zufrieden mit mir."