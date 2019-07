Barcelona-Neuzugang Antoine Griezmann über Messi und Suarez: "Mit Assists kann ich alles gutmachen"

Weltmeister Antoine Griezmann hat sich bei seiner offiziellen Vorstellung beim zu möglichen Differenzen mit Lionel Messi und Luis Suarez geäußert. Mögliche Vorbehalte gegen seine Verpflichtung will er mit Assists für die beiden Superstars ad acta legen.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf die Frage, ob Messi und Suarez vom Transfer genervt seien, antwortete Griezmann: "Vielleicht, das werde ich sehen, wenn ich sie treffe. Doch mit Vorlagen kann ich sicher alles gut machen."

Griezmann selbst freut sich in jedem Fall auf das Zusammenspiel mit Messi, den er für den "LeBron James des Fußballs" hält: "Ich freue mich sehr, mit ihm auf dem Rasen stehen zu dürfen. Messi wird auch für meine Söhne und Enkel noch eine Legende bleiben."

@AntoGriezmann : "Messi is someone for every footballer to look up to. It's a source of incredible happiness to be able to play alongside him."



#Griezmann17 pic.twitter.com/14v8hyTAqV