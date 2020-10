FC Barcelona - Experten raten Antoine Griezmann zu Wechsel: "Hat sein eigenes Grab geschaufelt"

Im so wichtigen Clasico musste Antoine Griezmann bei Barca einem 17-Jährigen den Vortritt lassen. Ein Ex-Weltmeister rät ihm zum Wechsel.

Die Situation von Antoine Griezmann beim macht Ex-Weltmeister Bixente Lizarazu und dem früheren Gladbach- und Atletico-Profi Alvaro Dominguez große Sorgen.

"Griezmann hat sich mit dem Abschied von sein eigenes Grab geschaufelt", schrieb Dominguez, der insgesamt elf Jahre bei Atletico spielte und seine Karriere 2016 bei Gladbach beendete, am Samstagnachmittag bei Twitter. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Griezmann im Clasico gegen Real Madrid (1:3) nur auf der Bank sitzen würde. Der erst 17 Jahre alte Neuzugang Pedri erhielt den Vorzug, der 29-jährige Weltmeister wurde dagegen erst zehn Minuten vor Schluss eingewechselt.

Griezmann cavó su propia tumba al salir del Atlético de Madrid ... 😕 — Alvaro Dominguez (@Adominguez15) October 24, 2020

Griezmanns französischer Landsmann und Ex-Bayern-Verteidiger Lizarazu legte dem Offensivspieler indes am Sonntagmorgen bei Telefoot einen Wechsel nahe: "Im Barca-Trikot weiß er gar nicht mehr, wie er Fußball spielen soll, findet seinen Platz nicht. Wenn man an diesem Punkt sein Spiel verliert, sollte man den Schaden begrenzen und gehen."

Antoine Griezmann bei Barca: "Die Situation ist wirklich kritisch für ihn"

Griezmann, der Atletico im Sommer 2019 nach fünf Jahren und einem zähen Wechseltheater für 120 Millionen Euro Ablöse verlassen hatte, kommt seit seiner Ankunft bei Barca nicht richtig in Tritt. Zu Beginn dieser Saison stand er zwar viermal in der Startelf, verzeichnete dabei aber keinen einzigen Scorerpunkt. Während der jüngsten Länderspielpause übte er zudem indirekt Kritik daran, dass Barcelona-Trainer Ronald Koeman ihn auf der rechten Seite statt wie in der Nationalelf in zentralerer Rolle einsetzt.

Lizarazu fuhr derweil fort: "Das geht jetzt schon 18 Monate lang und ist natürlich in seinem Kopf. Die Situation ist wirklich kritisch für ihn." Insgesamt sind Griezmann bis dato in 53 Pflichtspielen für Barca 15 Tore gelungen, sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2024.