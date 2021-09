Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Datum, Ort, Termin, Übertragung, Vergleich - alles zum Boxkampf

Comeback für Anthony Joshua! Der Schwergewichtsweltmeister trifft im Ring auf Oleksandr Usyk. Goal fasst alle Informationen zum Boxkampf zusammen.

Anthony Joshua ist zurück für seinen ersten und einzigen Kampf im Jahr 2021: Der britische Weltmeister "empfängt" am Samstag, dem 25. September, in Tottenham Oleksandr Usyk.

Uns erwartet ein heißer Tanz und ein Duell auf ganz hohem Niveau - Usyk hat in seiner Karriere noch keinen Kampf verloren! Dabei kann sich seine Vita bisher eindeutig sehen lassen, genau wie AJ gewann Usyk bei den Olympischen Spielen 2012 die Goldmedaille (Usyk im Schwergewicht, Joshua im Superschwergewicht).

Usyk hat dabei eindeutig den Größennachteil - Joshua ist sieben Zentimeter größer und hat eine größere Reichweite von gleich zehn Zentimetern. Der Brite möchte natürlich gerne seine WM-Titel verteidigen und geht als Favorit in den Ring - wird ihm das auch gelingen?

Es wird eine spektakuläre Nacht in Tottenham - da können wir uns sicher sein. In diesem Artikel fasst Goal alle Informationen rund um den Boxkampf zusammen, ihr seid hier also bestens aufgehoben.

Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk: Uhrzeit, Datum, Vorkämpfe - alles zur Boxnacht am Samstag

Es ist wieder diese Zeit im Jahr: Die angestrebte Titelverteidigung durch den Weltmeister steht an, wenn man die Beschreibung des Boxkampfs am Samstag gerne in sperrig hätte, bitteschön: "IBF/IBO/WBA/WBO-Schwergewicht-Titelverteidigung" ist der Titel der Veranstaltung am Samstag.

Der Kampf ist also für das kommende Wochenende angesetzt - um wie viel Uhr genau es los geht, ist bei einer solch erlebnisreichen Boxnacht schwierig vorherzusagen. Die Vorkämpfe jedenfalls fangen um 19 Uhr an, allen AJ-Fans, die keine Lust auf die Vorkämpfe haben, wird empfohlen, zwischen 22 und 23 Uhr deutscher Zeit einzuschalten.

Einen wichtigen Punkt dürft ihr nicht vergessen: Der Fight findet in Großbritannien statt, es gilt also die Zeitverschiebung. Wenn ihr euch also nach Zeiten erkundigt, achtet immer darauf, dass die deutsche und nicht die britische Zeit gemeint ist.

Termin, Uhrzeit, Datum: Der richtige Zeitpunkt zum Boxkampf zwischen Joshua und Oleksandr

Datum 25. September 2021 Beginn Vorkämpfe 25. September 2021 | 19 Uhr deutsche Zeit | 18 Uhr Ortszeit Beginn Hauptkampf 25. September 2021 | nach 22 Uhr deutscher Zeit | 21 Uhr Ortszeit Ort Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | London | Großbritannien

AJ vs. "The Cat": So laufen die Vorkämpfe ab

Wie alle Boxfans wissen, ist so ein Boxkampf jetzt kein Event, was an sich den ganzen Abend füllt - zwischen Anfang und Ende eines Fights können schließlich wenige Minuten vergehen. Umso wichtiger sind hier Vorberichte, Analysen und Interviews - nicht zu vergessen sind aber die Vorkämpfe!

Bei den relevanten Boxnächten gibt es diese immer wieder, in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind es gleich fünf - also sechs Kämpfe mit dem AJ-Duell. Das Besondere: Jeder Fight ist in einer anderen Kategorie - in keiner Boxklasse finden zwei Duelle statt!

Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic | Cruisergewicht

Callum Smith vs. Lenin Castillo | Halbschwergewicht

Maxim Prodan vs. Florian Marku | Weltergewicht

Christopher Ousley vs. Khasan Baysangurov | Mittelgewicht

Cambell Hatton vs. Izan Dura | Leichtgewicht

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: So wird der Boxkampf am Samstag live im TV übertragen

An dieser Stelle müssen Boxfans im ganzen Land einen kleinen Schock überwinden: Der Kampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua ist am Samstag nicht LIVE im TV zu sehen!

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Boxnacht gesichert. Mittlerweile hat der Streamingdienst ja sogar seine eigenen TV-Sender (DAZN 1 und DAZN 2), die strahlen den Fight am Samstag aber nicht aus.

Anthony Joshua LIVE auf DAZN: DAZN überträgt Kampfsport LIVE!

Stattdessen ist das Programm wie gewöhnlich auf der Plattform zu sehen. DAZN strahlt sein Programm per LIVE-STREAM aus, man benötigt also eine stabile Internetverbindung. Daher ist es auch möglich, den Fight auf dem Fernseher zu sehen - dafür gibt es sogar die DAZN-App für den Smart-TV.

Dafür benötigt man einzig und allein die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement, welches auch kostenlos verfügbar ist. Wie genau ihr das bewerkstelligen könnt, erklären wir im Laufe dieses Artikels.

AJ gegen "The Cat" Usyk: Die DAZN-Übertragung der Box-Nacht

Kampfbeginn : Gegen 23 Uhr

: Gegen 23 Uhr Vorberichte : Ab 22.15 Uhr

: Ab 22.15 Uhr Vorkämpfe: Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Kommentatoren : Uli Hebel, Mark Bergmann

: Uli Hebel, Mark Bergmann Experten : Andreas Selak, Bernd Bönte, Sebastian Hackl

: Andreas Selak, Bernd Bönte, Sebastian Hackl Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass / Personalausweis / ... erforderlich, da der Inhalt nur für volljährige Zuschauer:innen verfügbar ist.

Oleksandr Usyk gegen Anthony Joshua: So läuft der kostenlose LIVE-STREAM bei DAZN ab

DAZN überträgt also die Boxnacht! Das sind für alle Anhänger:innen hervorragende Nachrichten, einzige Voraussetzung dafür ist die nachgewiesene Volljährigkeit und ein gültiges Abonnement. Wir erklären in den nächsten Abschnitten, wie das kostenlos ablaufen kann.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk kostenlos im TV und LIVE-STREAM: Den Boxkampf am Samstag gratis sehen

DAZN bietet den mittlerweile legendären Probemonat an: 30 Tage lang Zugriff auf das gesamte DAZN-Angebot, ohne auch nur einen Cent zu zahlen? Das ist hiermit kein Problem!

Ihr habt etwas Sorge davor, dass das nur eine Marketingfalle ist und ihr nach dem Probemonat etwas bezahlen müsst? Keine Sorge, der Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich: Wenn ihr nach dem Probemonat keine Lust mehr auf DAZN habt, könnt ihr ganz einfach kündigen.

Jap! Unter anderem... :) — Uli Hebel (@ulihebel) September 14, 2021

Mit dem Jahresabonnement Geld sparen: So günstig ist es, Joshua vs. Usyk zu sehen

Euer Probemonat ist abgelaufen? Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, wenn ihr weiterhin DAZN-Kund:in und -Zuschauer:in sein wollt: das Jahresabo und das Monatsabo. So günstig sind die beiden Möglichkeiten:

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Champions League, Bundesliga, NBA, NFL: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk LIVE: Der Kampf am Samstag im LIVE-STREAM und TV

Übertragung im ... Anbieter ... TV ... DAZN via Smart-TV ... LIVE-STREAM ... auf DAZN ... LIVE-TICKER (kostenlos) ... Hier entlang

Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk live: Die Kontrahenten im Direktvergleich