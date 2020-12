Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin, Vorkämpfen und Co.

Anthony Joshua ist zurück! Der Schwergewichtsweltmeister kämpft gegen Kubrat Pulev. Goal erklärt alle Eckdaten rund um die große Boxnacht.

Zum Ende des Jahres hat 2020 dann doch ein paar freudige Nachrichten parat, eine davon ist vor allem für Box-Fans ein wahrer Stimmungsmacher: Anthony Joshua kehrt zurück in den Ring! Goal klärt in diesem Artikel mit allen Informationen rund um den Kampf auf.

Heutiger Gegner von Anthony Joshua ist Kubrat Pulev - uns erwartet also eine grandiose Nacht! Beide Kontrahenten haben bisher erst einen Wettkampf verloren - allerdings haben die beiden bisher nicht gegeneinander gekämpft.

AJ verlor im Sommer 2019 überraschend gegen Andy Ruiz jr., Pulev musste sich 2014 Wladimir Klitschko geschlagen geben. Es wird wohl für einen der beiden die zweite Niederlage in der Profikarriere geben, die gesamte Sportwelt schaut gespannt auf die beiden Schwergewichtsboxer.

Uns erwartet eine spektakuläre Nacht in London. In diesem Artikel fasst Goal alle wissenswerten Informationen rund um den Boxkampf zusammen.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev: Uhrzeit, Datum, Vorkämpfe - Alles zur Boxnacht

Endlich ist es soweit: Der erste und letzte Kampf für beide Boxer in diesem Jahr steht an, viele Fans haben diesen Kampf seit langer Zeit herangehsehnt. Wir wollen uns mal ein wenig die Eckdaten rund um den Kampf anschauen.

Angesetzt ist der Kampf für Samstag , dem 12. Dezember, um 23.00 Uhr deutscher Zeit . Ortszeit ist 22.00 Uhr, da der Boxkampf ja in London in Großbritannien stattfindet - also eine Zeitzone vom entfernt.

Termin, Datum, Uhrzeit: Zu diesem Zeitpunkt fängt der Boxkampf zwischen Joshua und Pulev an

Datum 12. Dezember 2020 Beginn Vorkämpfe 12.12.2020 | 19.00 Uhr deutsche Zeit | 18.00 Uhr Ortszeit Beginn Hauptkampf 12.12.2020 | 23.00 Uhr deutsche Zeit | 22.00 Uhr Ortszeit

AJ vs. "Kobra" Pulev: Diese Vorkämpfe sind vorher zu sehen

Wie aber alle Boxfans wissen, ist der Hauptkampf nicht der Start der langen Nacht - schließlich gibt es bei so einem Event Vorberichte, Analysen und vor allem die Vorkämpfe!

Insgesamt gibt es in der Nacht vier Kämpfe, drei weitere also neben dem Hauptkampf zwischen AJ und Pulev . Insgesamt ist nur ein Wettkampf nicht in der Schergewichtsklasse zu finden - es wird also athletisch!

Lawrence Okolie vs. Krzysztof Glowacki | Cruisergewicht

Hughie Fury vs. Mariusz Wach | Schwergewicht

Martin Bakole vs. Sergey Kuzmin | Schwergewicht

12.12.2020 🥊

I can not wait! 😤

The new world champion is coming!

👊🏻🇧🇬👊🏻 @ O2 Arena London https://t.co/Il9pHeJyhz — Kubrat Pulev (@KubratPulev) October 17, 2020

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: So wird der Boxkampf live im TV übertragen

Schlechte Nachrichten für alle Boxfans: Der Kampf zwischen AJ und der Kobra wird nicht im TV übertragen: Grund dafür ist, dass keiner der zahlreichen Sender im Pay-TV und Free-TV die Übertragungsrechte hält.

So darf keiner der Fernsehsender den Kampf übertragen . Allerdings solltet ihr jetzt nicht euren Frust an eurem Boxsack auslassen, sondern diesen Artikel in Ruhe und aufmerksam zu Ende lesen: Es gibt nämlich eine Möglichkeit, das Spiel am TV zu verfolgen - und das sogar kostenlos!

Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich die Boxnacht aus London. Da DAZN sein Programm per LIVE-STREAM, also im Internet anbietet, können auch Fans mit einem Smart-TV den Boxkampf verfolgen.

Alles was ihr dafür benötigt ist die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses kostenlos abschließt erklären wir im Laufe dieses Artikels.

AJ gegen Pulev: Die D AZN-Übertragung

Kampfbeginn : 23 Uhr

: 23 Uhr Vorberichte : Ab 22.30 Uhr

: Ab 22.30 Uhr Vorkämpfe Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Kommentatoren : Uli Hebel und Andreas Selak

: Uli Hebel und Andreas Selak Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass/Personalausweis/... erforderlich, da der Inhalt nur für Alter 18+ verfügbar ist.

Kubrat Pulev gegen Anthony Joshua: So läuft der kostenlose LIVE-STREAM bei DAZN ab

Nun wäre also bereits geklärt, dass DAZN die Boxnacht überträgt - angeblich soll es sogar eine kostenlose Möglichkeit geben, den Kampf zu verfolgen. Stimmt das?

Wir wollen euch natürlich nicht auf die Folter spannen und sagen es frei heraus: Ja, man kann den Boxkampf zwischen Pulev und Joshua gratis verfolgen. Dafür benötigt man auch keine bestimmten Voraussetzungen zu erfüllen.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev kostenlos verfolgen: So seht ihr den Boxkampf kostenlos

DAZN bietet nämlich den Probemonat an: Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte DAZN-Angebot zugreifen, ohne etwas bezahlen zu müssen.

Der Probemonat ist unverbindlich , wenn euch DAZN also nicht zusagt könnt ih r ganz einfach kündigen und müsst kein kostenpflichtiges Abonnement im Anschluss bezahlen. Es ist also möglich, den Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev zu sehen, ohne etwas bezahlen zu müssen !

Mit dem Jahresabonnement Geld sparen: So günstig ist es, Joshua vs. Pulev zu sehen

Wenn euer Probemonat abgelaufen ist, ihr aber trotzdem den Kamp sehen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen, wobei es hier zwei Optionen gibt: Das Jahresabo und das Monatsabo . Beide zeigen genau das gleiche Programm, nur die Kosten und die Laufzeit unterscheiden sich.

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr | 10 Euro pro Jahr | Jährlich kündbar

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar

Wenn ihr noch weitere Fragen habt solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen: Die Redakteure fassen dort alles rund um DAZN verständlich zusammen. Auch die Antwort auf die Frage, ob man den Probemonat mehrmals abschließen kann, findet ihr dort.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Der Kampf im LIVE-STREAM und TV