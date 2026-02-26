ANSEHEN: „The Late Run with Ochocinco” startet mit Bert Kreischer, der Lionel Messi anfeuert und Vorhersagen zur Weltmeisterschaft macht
Chad Ochocinco Johnson und Rahimovic unterhalten sich mit der Comedy-Legende Bert Kreischer über alle möglichen Themen: Fußballkultur in Florida, Messi-Mania in Miami, die „Last Dance“-Diskussion zur Weltmeisterschaft 2026 und den Comedy-Mount Rushmore. Bert erzählt die Entstehungsgeschichte von „The Machine“, erklärt, was einen großartigen Comedian ausmacht, und verspricht am Ende, ein echter Fußballfan zu werden.
Klicken Sie oben auf die Wiedergabetaste, um die gesamte Folge anzusehen
