Annekee Molenaar: Das ist die Freundin von Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar sind schon seit mehreren Jahren ein Paar. Wer ist die Freundin des Bayern-Stars?

In den Niederlanden sind Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar wohl eines der bekanntesten Paare in der Fußball-Branche.

In München hingegen ist die Freundin des FCB-Innenverteidigers nur selten im Rampenlicht. GOAL wirft daher einen Blick auf Annekee Molenaar.

Freundin von Matthijs de Ligt: Wer ist Annekee Molenaar?

Annekee Molenaar wurde am 14. September 1999 in Zaandam in den Niederlanden geboren. Die 23-Jährige arbeitet sehr erfolgreich als Model, zog jedoch mit ihrem Freund Matthijs nach Turin und im vergangenen Jahr nach München. Annekee hat zwei jüngere Brüder namens Max und Jip.

Kurios: Molenaar und de Ligt zeigten sich 2019 zusammen in der holländischen Vogue. Das Modeln scheint sie daher auch dem 23-Jährigen schmackhaft gemacht zu haben.

Seit wann sind Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar zusammen?

De Ligt und Molenaar kamen im Jahr 2018 zusammen. Seitdem zeigten sich die beiden regelmäßig in der Öffentlichkeit gemeinsam, auch die Urlaube des niederländischen Paars waren zum Teil in den sozialen Medien zu verfolgen.

Und die Familie Molenaar hat ebenso wie de Ligt eine Verbindung zum Fußball. So war Vater Kees Molenaar einst auch Fußballprofi und stand unter anderem für Ajax Amsterdam und Feynoord Rotterdam als Rechtsverteidiger auf dem Platz.

Und auch die Brüder von Annekee haben eine Leidenschaft für den Fußball und spielen für den FC Volendam in der Jugend.

Sind Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar verheiratet?

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar sind nicht verheiratet und auch nicht verlobt. Inzwischen sind sie seit fünf Jahren ein Paar, gut möglich also, dass sich das in Zukunft ändert.

Getty

Haben Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar Kinder zusammen?

De Ligt und Molenaar haben keine Kinder zusammen. Das junge Paar lebt aber mit ihren beiden Hunden Cara und Luna zusammen.

Annekee Molenaar : Auf Instagram auch als Influencerin aktiv

Annekee Molenaar ist auch auf Instagram sehr aktiv. Die Niederländerin fällt dabei mit vielfältigem Content auf, unter den Bildern fügt sie dann beispielweise solche Untertitel hinzu: "Das bin ich. Ich teile ein Foto von mir auf Instagram und zeige euch dabei viel, aber auch wenig zugleich."

Inzwischen hat Molenaar rund 450.000 Follower auf Instagram, hier haben wir den Account auch verlinkt:

Annekee Molenaar: Die wichtigsten Facts im Überblick

Geburtsort Zaandam, Niederlande Geburtsdatum 14. September 1999 Beruf Model Mit Matthijs de Ligt zusammen seit 2018 Verheiratet seit - Kinder -