"Angewidert und beschämt" - USA-Frauen für Jubel bei 13:0-Sieg hart kritisiert

Mit dem 13:0-Sieg bei der Frauen-WM gelang den USA der höchste Sieg der Turniergeschichte, doch die Amerikanerinnen mussten sich trotz der überzeugenden Leistung Kritik von zwei ehemaligen kanadischen Nationalspielerinnen gefallen lassen.

Clare Rustad und Kaylyn Kyle gefiel es ganz und gar nicht, wie die Amerikanerinnen in der Schlussphase jedes Tor bejubelten. "Ich denke nur, sie hätten mit Demut gewinnen können - das ist ihnen nicht gelungen", so Rustad zu TSN. "Tore spät ihm Spiel so zu bejubeln, ist komplett unnötig. Was soll das?", führte sie fort.

Kyle ging sogar noch weiter. Sie sei "angewidert" gewesen, als sie sehen musste, wie manche Spielerinnen nach den Toren mit den Fingern ihre persönliche Torquote anzeigten. Dabei appellierte sie vor allem an die Vorbildfunktion. "Ich bin beschämt. Ich war eine Profi-Athletin; es gibt Kinder, die das sehen. Dann so zu jubeln, wenn es 9:0, 10:0 steht ...", schüttelte die Ex-Nationalspielerin mit dem Kopf.

Für Kyle sei es nicht verwerflich gewesen, hoch zu gewinnen, doch sie hätte sich laut eigenen Angaben einen anderen Umgang mit dem Spielstand und dem Gegner gewünscht. "Man möchte viele Tore schießen und man möchte etwas für die Tordifferenz tun. Aber es gibt eine bestimmte Art und Weise, das zu tun. Das hier war nicht meine Art und Weise", sagte Kyle.

Währenddessen schlug sich die US-Legende Abby Wambach auf die Seite ihrer ehemaligen Mannschaft. Ihrer Meinung nach sei die Kritik ungerechtfertigt. "An alle, die ein Problem mit vielen Toren haben: Für manche Spielerinnen ist das die erste Weltmeisterschaft", erklärte die Top-Torjägerin der USA auf Twitter.

For all that have issue with many goals: for some players this is there first World Cup goal, and they should be excited. Imagine it being you out there.This is your dream of playing and then scoring in a World Cup. Celebrate.Would you tell a men’s team to not score or celebrate?