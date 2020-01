RB Leipzig: Angelino kommt per Leihe von Manchester City

Last-Minute-Coup von RB Leipzig! Der Bundesliga-Tabellenführer bedient sich bei Manchester City, Angelino kommt per Leihe nach Sachsen.

Linksverteidiger Angelino wechselt kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode von zu . Das bestätigte der -Spitzenreiter am Freitagabend offiziell.

Der 23-Jährige wird bis Saisonende von City an Leipzig ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es offenbar nicht.

Leihe zu RB Leipzig: Angelino bekam bei Manchester City kaum Spielpraxis

Angelino, der letzten Sommer per Rückkaufklausel für zwölf Millionen Euro von der zu City zurückkehrte, kam in der laufenden Saison für den englischen Meister kaum zum Einsatz. Lediglich sechs Premier-League-Spiele absolvierte der frühere spanische Junioren-Nationalspieler für die Elf von Trainer Pep Guardiola.

In der Saison 2018/19 hatte Angelino mit starken Leistungen für die PSV auf sich aufmerksam gemacht, in 43 Pflichtspielen gelangen ihm zwölf Assists. Zuvor war der Spanier, den City erstmals 2013 als 16-Jährigen von Deportivo La Coruna holte, bereits an New York City FC, , Mallorca und NAC Breda verliehen gewesen.

In Leipzig soll Angelino nun vor allem Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis Sommer 2023.