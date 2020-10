"Verrückt und nervenaufreibend" - Getafe-Angreifer Angel Rodriguez spricht über geplatzten Barca-Transfer

Getafe-Angreifer Angel Rodriguez wäre Anfang des Jahres beinahe bei Barca gelandet. Nun spricht der 33-Jährige über den geplatzten Wechsel.

Der spanische Mittelstürmer Angel Rodriguez vom hat bestätigt, dass er im Februar kurz vor einem Transfer zum stand. Der Deal platzte letztlich jedoch, da der damalige Barca-Coach Quique Setien sein Veto einlegte.

"Diese Woche war verrückt und nervenaufreibend", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit Cope und schob nach: "Es gab Interesse und Gespräche, aber es hat sich nichts Konkretes ergeben. Wie in den Medien berichtet wurde, stand mein Name auf der langen Liste an Kandidaten."

Angel Rodriguez über geplatzten Barca-Transfer "Ich bin etwas traurig"

Kurz nach Schließung des Transferfensters hatte sich Ousmane Dembele schwerwiegend verletzt. Aufgrund einer Sonderregel dürfen die Klubs in in solchen Fällen einen inländischen Wechsel vollziehen - auch außerhalb der Transferperiode. Voraussetzung dafür ist, dass der verletzte Spieler, also Dembele, mindestens fünf Monate ausfällt und die Verletzung außerhalb der Transferperiode passierte.

Goal und SPOX hatten damals das Interesse an Rodriguez bestätigt. Barca entschied sich letztlich jedoch für die Verpflichtung von Martin Braithwaite, der für eine Ablöse von 18 Millionen Euro aus Leganes kam.

"Ich bin etwas traurig, denn solch eine Gelegenheit kommt nur einmal im Leben und ich stand so kurz davor", so Rodriguez über den geplatzten Transfer.