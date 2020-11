Angebot zurückgezogen: David Alaba "überrascht" vom FC Bayern

Die neuesten Entwicklungen in den Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba hat der Österreicher nicht kommen sehen. Das gab er nun zu.

David Alaba hat sich "überrascht" von der öffentlichen Rücknahme seines Vertragsangebots durch den FC Bayern gezeigt. Auch er habe es "aus den Nachrichten erfahren und mitgeteilt bekommen. Das war natürlich eine besondere Situation", sagte der Abwehrchef der Münchner vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) bei Red Bull Salzburg. Mit ihm persönlich habe "noch keiner gesprochen".

Zu seiner Zukunft wollte der 28 Jahre Österreicher nichts sagen. "Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen. Ich habe mir in der kurzen Zeit jetzt nicht die Gedanken machen können, wie es weitergeht. Deshalb: mal gucken", sagt er. Zugleich betonte er: "Ich bin ein Spieler, der wirklich sehr, sehr gerne für den FC Bayern spielt, ich bin immer noch sehr happy, ein Teil dieser Mannschaft zu sein." Zu anderen Klubs habe er "keinen Kontakt" gehabt.

Flick: "Bin alles andere als glücklich"

Deutliche Worte wohl auch in Richtung der Verantwortlichen bei den Bayern fand Trainer Hansi Flick. "Ich bin alles andere als glücklich", sagte er auch angesichts des -Spiels am Samstag bei , "dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche befassen müssen." Was Alaba betreffe, "wäre ich sehr froh, wenn David dem FC Bayern über die Saison erhalten bliebe. Er ist für die Mannschaft enorm wichtig, auf dem Platz, neben dem Platz".

Mehr Teams

Alaba gab zu verstehen, dass er "enttäuscht" und auch "verletzt" sei, dass in den vergangenen Monaten immer wieder angebliche Verhandlungsdetails in die Öffentlichkeit gedrungen waren und diese "von offizieller Seite nicht dementiert wurden". Er sei auch als Person in den vergangenen Monaten auf eine Art und Weise dargestellt worden, die "nicht der Wahrheit entspricht", er könne auch "versichern, dass die Summen, die im Raum stehen", nicht stimmten.

Angesichts der kolportierten Gehaltsforderungen von angeblich 20 Millionen Euro pro Jahr habe er auch "absolut Verständnis" für Kritik seitens der Anhänger: "Aus Sicht eines außenstehenden Fans kann ich das durchaus nachvollziehen und verstehen. Aber ich habe eine andere Perspektive."

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte am Sonntag im Bayerischen Fernsehen gesagt, die Berater von Alaba hätten das letzten Angebot des FC Bayern als "noch immer unbefriedigend" bezeichnet. Daraufhin habe sich der Verein nun entschlossen, "das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen - das heißt, es gibt kein Angebot mehr", sagte der seit einem Jahr amtierende Präsident der Münchner. Alaba spielt bereits seit 2009 und nur unterbrochen von einer kurzen Ausleihe zur TSG Hoffenheim für die Münchner.