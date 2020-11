Als Andrey Arshavin aus einem Stripklub torkelte und auf einem Pferd wegritt

Kurz nach seinem Karriereende vergnügte sich Andrey Arshavin in seiner Heimatstadt. Am nächsten Morgen lieferte er denkwürdige Schlagzeilen.

Smartphones und Social Media - Fluch und Segen zugleich. Vor allem für Profifußballer. Kaum eine Eskapade bleibt unbemerkt, jeder kleine Tritt ins Fettnäpfchen verbreitet sich in Windeseile rund um den Globus und sorgt für ein großes Echo. So auch vor knapp zwei Jahren, als Russlands Idol Andrey Arshavin in St. Petersburg um die Häuser zog und für Schlagzeilen sorgte, die er am nächsten Morgen sicher gerne nicht gelesen hätte.

Zum Beispiel titelte die Komsomolskaya Pravda am 20. Dezember 2018: "Augenzeuge: Verheirateter Andrey Arshavin verbringt die Nacht mit zwei Frauen in einem Elite-Stripclub in St. Petersburg". Den Augenzeugen brauchte es eigentlich nicht wirklich, denn schnell kursierten im Netz Videos Arshavins, in denen er sich nachts in der 5,4-Millionen-Einwohner-Metropole von zwei Frauen verabschiedete - und keine davon war seine Ehefrau Alisa Arshavina.

Andrey Arshavin ritt auf einem Pferd

Die wenig begeisterte Arshavin-Gattin kündigte angesichts der hohen Wellen, die das Verhalten ihres Mannes schlug, zügig an, ihre Social-Media-Accounts lieber erstmal zu schließen, "bis sich der Rauch verzogen hat".

No existe mejor video que Arshavin en pedo yéndose de un stripclub arriba de un caballo. Ni lo intenten. pic.twitter.com/7ZTh79Tglu — Fede Praml (@Tuitbol) 19. Dezember 2018

Und wäre Arshavins Besuch in besagter Lokalität nicht schon pikant genug gewesen, setzte der EM-Held von 2008 noch einen drauf: Mehrere Medien schrieben, Arshavin sei derart angesäuselt gewesen, dass er "kaum noch stehen konnte". Um sich also einen beschwerlichen Fußmarsch zu ersparen, ritt er anschließend kurzerhand auf einem Pferd davon.

Umgerechnet knapp 40 Euro soll der Besitzer des Gauls dafür verlangt haben und darüber mit Arshavin in einen Streit geraten sein, schrieb später unter anderem Sport Express. Der Ex-Profi habe sich geweigert, die Summe zu zahlen und die Polizei habe sogar Einschreiten müssen. In Anwesenheit der Ordnungshüter allerdings versicherte der Vater dreier Kinder, er werde "jegliche entstandenen Probleme lösen".



Ob Arshavin mit dem Partyabend in St. Petersburg damals sein Karriereende feiern wollte? Gut möglich. Wenige Wochen zuvor hatte der heute 39-Jährige nach einem Engagement bei Kairat Almaty in Kasachstan seine Laufbahn beendet und gerade einen neuen Job als Jugendtrainer bei seinem Ex-Verein Zenit angetreten.

Andrey Arshavin stürmte auch für den

Der Stürmer gilt als einer der besten russischen Fußballer aller Zeiten. In 77 Länderspielen erzielte "Shava" 17 Tore und mit Zenit gewann er unter anderem drei russische Meisterschaften und den UEFA-Cup 2008.

Zwischen 2009 und 2013 stand er beim englischen Spitzenklub FC Arsenal unter Vertrag und markierte für die Gunners in 145 Pflichtspielen 31 Treffer.