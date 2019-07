Andres Iniesta schwärmt von Real-Neuzugang Takefusa Kubo

Barca-Legende Andres Iniesta schwärmt von Real Madrids Neuzugang Takefusa Kubo und traut ihm Großes zu.

Der ehemalige Barcelona-Star Andres Iniesta hat am Rande seiner Ernennung zum Botschafter der spanischen Liga von Real Madrids Neuzugang Takefusa Kubo geschwärmt und traut dem 18-jährigen Japaner eine große Karriere zu.

"Er verfügt über einige tolle Charakteristiken. Er ist zu Real gegangen, weil er die Befähigung dazu hat", so Iniesta über das ehemalige Barca-Talent. "Er ist bereit dafür und in der Lage, in jeder Liga zu bestehen."

Takefusa Kubo spielte bereits für den

Von 2011 bis 2015 spielte der Linksfuß bereits in der Jugend des FC Barcelona. Weil die Katalanen aber wegen Unregelmäßigkeiten bei der Verpflichtung minderjähriger Spieler aus dem Ausland von der FIFA bestraft wurden, musste Kubo als Betroffener damals in seine Heimat zurückkehren.

Vier Jahre später entschied er sich nun für Real Madrid - obwohl auch Barca angeblich an einer Rückholaktion interessiert war. Kubo, der im Juni sein Debüt für die Nationalmannschaft Japans feierte, kam ablösefrei vom FC Tokyo in die spanische Hauptstadt.