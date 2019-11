Andres Iniesta über Ivan Rakitic vom FC Barcelona: "Würde ihn nicht ziehen lassen"

Ivan Rakitic steht beim FC Barcelona angeblich vor dem Absprung. Geht es nach Ex-Kollege Iniesta, sollte Barca den Kroaten definitiv halten.

Andres Iniesta hat dem dazu geraten, Mittelfeldspieler Ivan Rakitic nicht zu verkaufen. "Ich würde ihn nicht ziehen lassen, er ist ein großartiger Spieler. Was er bislang für den Verein geleistet hat, ist herausragend", so der ehemalige Barca-Star im Gespräch mit der Marca.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Iniesta, der von 2014 bis 2018 mit dem Kroaten für die Katalanen kickte, ist sich sicher, dass Rakitic dem spanischen Spitzenklub weiter gut zu Gesicht stehen würde.

FC Barcelona: Ivan Rakitic nur noch Reservist

"Vielleicht hat er mittlerweile nicht mehr das Standing der Vergangenheit, aber das heißt noch lange nicht, dass er kein guter Spieler ist", so der Weltmeister von 2010 weiter. Rakitic kam in der laufenden Saison nur auf 233 Pflichtspielminuten. Zuletzt wurde der Vizeweltmeister von 2018 mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

Iniesta selbst kickt mittlerweile in , wo er für die Schuhe schnürt. Der 35-jährige Spanier verfolgt das Geschehen rund um seine alte Liebe Barcelona allerdings noch ganz genau. Insgeheim hat er dabei einen konkreten Wunsch.

Iniesta wünscht dem FC Barcelona das Triple

"Ich würde mir wünschen, dass Barca noch einmal das Triple holt. Jedoch herrscht in allen Wettbewerben eine gewisse Ausgeglichenheit. Das hat man durch die englischen Teams auch letztes Jahr in der gesehen. Sie werden auch jetzt vorne mit dabei sein. Bayern, PSG, Juve, .... es gibt viele Titelkandidaten", so der Katalane weiter.

Nach den ersten drei Spieltagen der Gruppenphase führt die Mannschaft von Ernesto Valverde die Tabelle der CL-Gruppe F an.