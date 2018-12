Andres Iniesta beim FC Barcelona in führender Position? "Sehe mich eines Tages als Trainer"

Iniesta kann sich vorstellen, eines Tages als Trainer zu arbeiten. Ob dies aber beim FC Barcelona sein wird, lässt der Spieler von Vissel Kobe offen.

Der ehemalige Mittelfeldstratege des FC Barcelona, Andres Iniesta, hat durchblicken lassen, eines Tages eine Trainerstelle übernehmen und an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren zu wollen.

"Ich weiß nicht, was die kommenden Jahre für mich bereithalten", sagte der 34-Jährige der Mundo Deportivo. "Ich werde nicht sagen, dass ich den FC Barcelona nicht eines Tages trainieren möchte, aber ich kann auch nicht sagen, dass es etwas ist, über das ich nachdenke", hat Iniesta bisher nur eine ungefähre Vorstellung, wie die Zeit nach seinem Karriereende aussehen könnte.

"Es stimmt, dass ich mich eines Tages als Trainer sehe und zurückkommen möchte, aber ich werde sehen, was vor mir liegt, wenn ich einmal aufgehört habe, Fußball zu spielen", sieht er den richtigen Moment, um solche Entscheidungen zu treffen, noch nicht gegeben. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Was er den Spielern als Trainer jedoch mitgeben könnte? "Ich fühle mich hier zu Hause und ich hoffe, dass ich weitergeben kann, was ich gelernt, was ich gefühlt habe und was ich in der Zukunft für den Verein fühle."

​Nach 22 Jahren beim FC Barcelona hatte sich Iniesta im letzten Sommer Vissel Kobe angeschlossen. Dort steht der 34-Jährige noch bis 2020 unter Vertrag.