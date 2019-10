Andreas Iniesta: "Ich glaube, dass ich schon in der näheren Zukunft Trainer sein will"

Andres Iniesta kann sich gut vorstellen, nach seiner aktiven Zeit eine Rolle als Trainer zu übernehmen. Zurzeit möchte aber noch Spieler bleiben.

Barcelona-Legende Andres Iniesta hat verraten, dass er im Anschluss an seine Spielerkarriere womöglich eine Laufbahn als Trainer einschlägt. "Ich denke darüber nach, Trainer zu werden", bestätigte er bei TvC Sports.

"Im Moment denke ich vor allem ans Fußballspielen. Ich glaube aber, dass ich schon in der näheren Zukunft Trainer sein will", meinte Iniesta, der seine aktive Karriere zurzeit bei Vissel Kobe in Japan ausklingen lässt.

Iniesta: "Möchte noch weiterspielen"

Noch fühlt sich der Spanier auf dem Platz aber wohl. "Ich möchte noch weiterspielen. Es gibt nichts schöneres, als jeden Tag auf dem Platz zu stehen und zu trainieren. Wenn man glücklich ist, kann man es noch lange machen. Mal sehen, wie weit ich noch gehen kann."

Iniesta gewann in seiner Karriere viermal die , wurde mit zweimal Europa- und im Jahr 2010 Weltmeister. Den Einstieg ins Trainergeschäft hat dem 35-Jährigen schon seine ehemaliger Barca-Weggefährten Xavi vorgemacht. Er arbeitet aktuell bei Al-Sadd in als Übungsleiter.