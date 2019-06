Berater: AC Mailand und halb Europa mit Interesse an Hoffenheims Andrej Kramaric

Er war der treffsicherste Stürmer Hoffenheims in der abgelaufenen Saison. Nun steht Andrej Kramaric auf dem Zettel des AC Mailands - und halb Europas.

Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim könnte zum wechseln. "Kramaric interessiert Milan, aber auch halb Europa, er ist einer der produktivsten Angreifer Europas", verkündete sein Berater Vincenzo Cavaliere bei Milan News. Dabei könnte der neue Sportdirektor der Mailänder, Zvonimir Boban, entscheidend bei einem Transfer werden.

"Alle Teams, die nach Angreifern suchen, haben ihn natürlich auf dem Zettel", glaubt Cavaliere zu wissen. Dabei würde der Stürmer für den kaufenden Verein nicht günstig sein: "Es ist schwierig zu sagen, wie viel Hoffenheim für ihn will, aber ich gehe von 30 bis 40 Millionen Euro aus", so der Berater. Im Sommer 2016 wechselte der Kroate für elf Millionen Euro von nach Sinsheim, nachdem er zuvor bereits ein halbes Jahr ausgeliehen worden war.

TSG : Andrej Kramaric erzielte in der 2018/19 17 Tore

In der abgelaufenen Saison gelangen dem Stürmer 17 Tore in 30 Bundesligaspielen, womit er den geteilten dritten Platz in der Torschützenliste belegte. Trotz des Interesses, das viele europäische Top-Klubs angeblich am Vizeweltmeister haben, ist ein Abschied des 46-fachen Nationalspielers nicht in Stein gemeißelt: "Er ist sehr glücklich in Hoffenheim, er fühlt sich richtig gut und wird toll behandelt", so Cavaliere. Kramarics Vertrag beim Bundesliga-Klub läuft bis 2022.

Ein Grund für einen Wechsel nach Mailand könnte der neue Sportdirektor der Rossoneri sein: Mit Zvonimir Boban hat ein Landsmann das Zepter beim Traditionsverein übernommen. "Boban kann sicherlich ein Vorteil sein", sagte auch Cavaliere.