Nach einem unglücklichen Start in seine Trainerlaufbahn bekommt Andrea Pirlo wohl eine neue Chance in der türkischen Süper Lig.

Nach einem Jahr Pause könnte Andrea Pirlo in der neuen Saison seinen nächsten Trainerposten antreten: Der türkische Klub Fatih Karagümrük SK aus der Süper Lig will Pirlo verpflichten, das besagen die Informationen von GOAL und SPOX.

In der Saison 2020/21 hatte Pirlo Juventus Turin trainiert, bevor man sich im Mai 2021 nach einer enttäuschenden Spielzeit von ihm trennte. Auch wenn der 43-Jährige als Trainer bislang nur in Italien gearbeitet hat, ist die Arbeit im Ausland kein komplettes Neuland für ihn: Von 2015 bis 2018 hatte Pirlo als Profi in New York gespielt.

Die Nachricht, dass der einstige Mittelfeldspieler Italien verlassen will, kommt dennoch etwas überraschend. Zuletzt war die italienische Fußballlegende beim Serie-A-Klub La Spezia und beim Zweitligisten US Cremonese im Gespräch.

Win-win-Situation für Pirlo und Karagümrük

Da bei Fatih Karagümrük SK aber einige ehemalige Profis aus der Serie A ihr neues Zuhause gefunden haben, ist der mögliche Wechsel aus Sicht des Coaches nachvollziehbar. Pirlo bekommt außerdem auf diese Weise die Gelegenheit, sich auf einer kleineren Bühne als Trainer zubeweisen.

Dem Verein aus Istanbul soll Pirlo in der neuen Saison zu neuer Stärke verhelfen, nachdem man zuletzt nur den achten Platz in der Süper Lig erreicht hatte.