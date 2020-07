Ancelotti und Howe waren angeblich Liverpools Klopp-Alternativen

Vor knapp fünf Jahren übernahm Jürgen Klopp den FC Liverpool. Die Engländer hatten angeblich auch noch zwei andere Trainer auf dem Zettel.

Der hat im Herbst 2015 mit Carlo Ancelotti und Eddie Howe zwei weitere Alternativen zu Jürgen Klopp auf dem Zettel, als es um die Besetzung des Trainerpostens an der Anfield Road ging. Das berichtet The Athletic.

Ancelotti war zu der Zeit ohne Verein, nachdem er im Sommer 2015 verlassen hatte. Der Italiener kehrte erst 2016 bei Bayern München wieder auf die Trainerbank zurück, mittlerweile ist er in der Premier League bei Everton gelandet. Howe ist seit knapp acht Jahren für den AFC verantwortlich, der aktuell in der Premier League in großer Abstiegsnot ist.

Klopp gewinnt mit Liverpool Meisterschaft und

Liverpool entschied sich für Klopp und wurde im vergangenen Jahr für die Entscheidung belohnt: In der abgelaufenen Spielzeit sicherten sich die Reds den Titel in der Champions League, in der aktuellen Saison krönte sich das Team zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder zum englischen Meister.