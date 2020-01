Bericht: In Italien begehrter Amin Younes will zu Bayer Leverkusen

Amin Younes möchte die SSC Neapel sofort verlassen - und einem Bericht zufolge am liebsten in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen wechseln.

Amin Younes von Italiens Vizemeister möchte noch in diesem Monat zu wechseln. Das berichtet die italienische Tageszeitung Il Mattino. Demnach seien auch zahlreiche Serie-A-Klubs am Flügelspieler interessiert, der aber am liebsten in die zurückkehren würde.

Der sei dem Bericht zufolge im Bemühen um Younes am konkretesten geworden: Torino möchte ein Angebot für den 26-Jährigen abgeben, das bei den Neapolitanern auf Zustimmung stoßen würde.

Napoli hat Politano als Younes-Ersatz im Visier

Bei Napoli wird mit einem Younes-Abgang fest gerechnet - und entsprechend bemüht sich der Klub bereits um Ersatz: Nach Informationen des Transferexperten Gianluca Di Marzio steht eine Verpflichtung von Matteo Politano von durch Napoli kurz zuvor. Der Rechtsaußen soll zunächst für anderthalb Jahre ausgeliehen werden.

Younes wechselte im Sommer 2018 ablösefrei von Amsterdam zu den Süd-Italienern. Unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso kam er seit Mitte Dezember allerdings noch zu keiner einzigen Einsatzminute in der .