Amazon Prime Day 2022: Datum, Termin, Angebote und die besten Deals

Den 12. und 13. Juli solltet Ihr Euch fett im Kalender markieren. Dann gibt es beim Amazon Prime Day wieder einige Top-Deals.

Amazons größter Verkaufstag des Jahres, der Prime Day, rückt näher und näher. Alles, was Ihr dazu wissen müsst, haben wir Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Nachdem der Tag in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt verlegt wurde, kehrt der Prime Day in 2022 wieder in den Juli zurück.

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day ist ein jährliches zweitägiges Verkaufsereignis, bei dem Amazon-Prime-Mitglieder Angebote erhalten und Rabatte auf ihre Lieblingsprodukte erhalten können. Von Technik bis hin zu Kleidung gibt es Einsparungen bei fast allem, was Ihr Euch wünschen könnt.

Während des zweitägigen Verkaufsevents bietet Amazon ständig neue Angebote an, darunter auch Blitzangebote, die nur ein paar Stunden dauern oder enden, wenn der Vorrat aufgebraucht ist - Ihr solltet also schnell sein.

Wann ist der Amazon Prime Day 2022?

In diesem Jahr findet der Amazon Prime Day von Dienstag, den 12. Juli, bis Mittwoch, den 13. Juli, statt.

Wie kann ich Amazon Prime Deals einkaufen?

Der Amazon Prime Day ist exklusiv für Prime-Mitglieder. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann sich HIER eine kostenlose Mitgliedschaft für 30 Tage sichern und einige unglaubliche Schnäppchen machen.

Die besten Early-Prime-Day-Deals für 2022

Ultrasport Heimtrainer

Sichere Dir jetzt 30% Preisersparnis auf diesen Ultrasport Heimtrainer, und mache Dich fit für den Sommer!

89,99 Euro statt 128 Euro

PS 5 Controller Ladestation

Du sparst 20 Prozent bei dieser Controller Ladestation für die PS 5.

15,99 Euro statt 19,99 Euro

Hochwertige PRO-SPIN Tischtennisbälle

Extrem robuste Tischtennisbälle im 12er- oder 24er-Pack für Innen- und Außenplatten, bei denen Du 23% sparst.

8,49 Euro statt 11,01 Euro

UZSPACE Trinkflasche Sport

Eine auslaufsichere Trinkflasche für Deinen Sport mit Füllmenge 1,5 Liter. Du kannst 20% sparen!

15,53 Euro statt 19,42 Euro

Full HD Beamer

Hol' dir diesen Full HD Beamer mit WLAN-Funktion für Dein Heimkino und spare 20%!

92,79 Euro statt 115,99 Euro

Volleyball inklusive Ballpumpe

Volleyball von Najato Sports für Outdoor (Beach) und Indoor, inklusive Ballpumpe. Die Preisersparnis liegt bei 17%.

24,99 Euro statt 29,99 Euro

Geschätzter weltweiter Umsatz von Amazon am Prime Day seit 2015

JAHR GESCHÄTZTER UMSATZ AM PRIME DAY 2015 0,9 Milliarden US-Dollar 2016 1,52 Milliarden US-Dollar 2017 2,41 Milliarden US-Dollar 2018 4,19 Milliarden US-Dollar 2019 7,16 Milliarden US-Dollar 2020 10,39 Milliarden US-Dollar 2021 11,19 Milliarden US-Dollar

Quelle: statista.com