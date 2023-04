Alexis Mac Allister wohl im Visier vom FC Liverpool und Manchester United

Der FC Liverpool und Manchester United wollen ihr Mittelfeld verstärken und haben dabei offenbar einen Weltmeister ins Visier genommen.

WAS IST PASSIERT? Alexis Mac Allister ist offenbar auf dem Radar vom FC Liverpool und Manchester United. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 24-Jährige gewann mit der argentinischen Nationalmannschaft im Dezember 2022 in Katar die Weltmeisterschaft und ist seitdem immer wieder in Transfergerüchten involviert. Auch der BVB soll am Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.

WIE GEHT ES WEITER? Laut Romano sollen Gespräche zwischen den Vereinen bald starten. Mac Allisters Vertrag bei Brighton Hove&Albion läuft noch bis 2025, der Verein hat jedoch die Option, das Arbeitspapier auf ein Jahr auszuweiten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 16-fache argentinische Nationalspieler kommt in dieser Saison auf wettbewerbsübergreifend 30 Spiele, in denen er zehn Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.