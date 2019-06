Wechsel zum FC Bayern? Schalke-Towart Alexander Nübel macht sich darüber "keine Gedanken"

Zu den Bayern-Spekulationen will sich Alexander Nübel nicht äußern, dafür deutet er erneut seine Unzufriedenheit mit der Situation bei S04 an.

Junioren-Nationaltorhüter Alexander Nübel wurde in letzter Zeit mehrfach mit einem Transfer zum in Verbindung gebracht. Der Keeper des will davon aber im Moment nichts wissen. "Bis jetzt mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich bin erst einmal hier bei der U21. Ich will das Turnier in Ruhe spielen, möchte auch gerne spielen. Da ist mein voller Fokus drauf”, erklärte Nübel bei Sky .

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Er bereitet sich im Moment auf die mit dem DFB vor und wurde von Trainer Stefan Kuntz in den finalen Kader berufen. Spekulationen um seine mittelfristige Zukunft gibt es unter anderem, weil sein Vertrag auf Schalke 2020 ausläuft.

Nübel über fehlendes Schalke-Angebot: "Da kam nichts"

Seine Enttäuschung darüber, dass ein Angebot über eine Verlängerung des Arbeitspapiers lange ausblieb, wollte Nübel dagegen nicht verbergen. "Ich habe ja letztes Jahr ein paar Spiele gemacht, da kam nichts", so Nübel.

Ähnlich hatte er sich bereits vor einigen Tagen in der Sport Bild geäußert, als er meinte: "Als Schalke 04 hätte ich sicher anders agiert, aber ich kenne nicht die Strategie des Klubs. Aus diesem Grund ist es müßig, darüber nachzudenken."

Der 22-Jährige wechselte 2015 vom nach Schalke. Dort bekleidete er zunächst eine Reservistenrolle bis er in der vergangenen Saison nach der Degradierung seines Kontrahenten Ralf Fährmann durch Domenico Tedesco zur Nummer eins bei den Königsblauen erklärt wurde. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Nübel 18 Partien und blieb dabei fünfmal ohne Gegentreffer.