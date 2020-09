Alex Collado: Das typische Barca-Talent mit dem Wundertor

Alex Collado hat sich über Barcas zweite Mannschaft offenbar in den Fokus von drei Bundesligisten gespielt. Goal und SPOX stellen das Talent vor.

PORTRÄT

Es war Ende September 2019, als Alex Collado plötzlich das Internet eroberte. "Barca-Talent gelingt Wundertor" schrieben sie überall, sprachen dem Offensivspieler ob der Erstaunlichkeit seines Solos mitunter sogar die Fähigkeiten eines Lionel Messi zu.

Ganz so weit sollte man natürlich nicht gehen. Aber dieser Treffer von Collado beim 2:0-Erfolg von Barcelonas B-Team gegen die Zweitvertretung von war tatsächlich herausragend. Mit einem Beinschuss foppte er seinen armen Gegenspieler auf der rechten Seite, drang in den Sechzhener ein. Dort legte er sich die Kugel irgendwie an zwei weiteren Verteidigern vorbei und traf schließlich aus wenigen Metern per Hacke.

Insgesamt gelangen Collado letzte Saison fünf Tore und fünf Assists für Barcelona B in der dritten spanischen Liga. "Er hatte schon einige hervorragende Auftritte im B-Team", betont Goals Barca-Korrespondent Ignasi Oliva. Bei der ersten Mannschaft reichte es für den 21-jährigen Spanier in 2019/20 aber nur zu einem Fünf-Minuten-Einsatz gegen Valencia im Januar.

Mehr Teams

"Er steht ein bisschen im Schatten von Riqui Puig, das ist der populärste Name unter den Talenten aus der eigenen Akademie - und natürlich Ansu Fati", erklärt Oliva. Während Collado bei Barca ob der enormen Konkurrenz also wenig Aussicht auf regelmäßige Spielpraxis auf höchstem Niveau hat, sollen laut Mundo Deportivo nun drei Bundesligisten um das Mittelfeld-Talent buhlen: Der , und haben demnach ein Auge auf Collado geworfen.

Alex Collado in die ? Mit elf Jahren kam er zu Barca

Collado ist ein typisches Talent aus dem Nachwuchs der Blaugrana. Technisch stark, ballsicher, gut im Dribbling, wendig und spielintelligent. Geboren in Sabadell, einer Industriestadt rund 20 Kilometer von den Stadtgrenzen Barcelonas entfernt, kam er schon als Elfjähriger vom Lokalrivalen zu Barca, wurde fortan in La Masia ausgebildet.

Bild: Imago Images / AFLOSPORT

2017/18 war Collado dabei ein wichtiger Teil von Barcas U19, die die UEFA gewinnen konnte. Vier Tore glückten dem Linksfuß, der neben beiden Flügeln auch als Achter oder Zehner eingesetzt werden kann, in zehn Einsätzen. "Er war einer meiner Lieblingsspieler in dieser Generation", sagt Oliva.

Das Team mit Riqui Puig, Carles Perez oder dem zuletzt an Schalke verliehenen Juan Miranda schaltete im Halbfinale um Rabbi Matondo und Eric Garcia mit einem spektakulären 5:4 aus - inklusive genialem Freistoßtor von Collado.

Nach dem 3:0-Erfolg über Chelseas Nachwuchs im Endspiel gelang Collado in der folgenden Saison der Sprung in die zweite Mannschaft Barcas. Auf Anhieb war er Stammspieler, machte fünf Tore und debütierte im Mai 2019 gegen in der ersten Mannschaft.

Alex Collado dürfte fünf bis sieben Millionen Euro kosten

Doch bei Barca trauen sie Collado, der seit dem Restart regelmäßig im Kader des inzwischen entlassenen Trainers Quique Setien stand, offenbar nicht zu, sich in naher Zukunft im A-Team zu etablieren. "Es gibt zwei Hauptgründe dafür, warum die Tür für Collado zu den Profis wohl zu ist: Schlechte Planung und ein Mangel an Geduld", erklärt Oliva. "Die Talente aus dem B-Team müssen in den letzten Jahren eine echte Mauer überwinden, um es nach oben zu schaffen. Selbst Riqui Puig, das größte Juwel dieser Generation, erhält kaum Chancen."

Zudem hält Barca deutlich größere Stücke auf den erst 17-jährigen Ilaix Moriba, der es demnächst in die erste Mannschaft bringen könnte. Ihm will man mit Collado, der für ähnliche Positionen infrage kommt, nicht einen weiteren Konkurrenten vor die Nase setzen.

Bestenfalls wollen die Katalanen Collado, dessen Vertrag im Juni 2021 ausläuft, wohl verkaufen statt verleihen, um die klammen Kassen mit einer Ablöse füllen zu können. "Etwa fünf bis sieben Millionen Euro würde man für ihn verlangen", sagt Oliva. Trudelt ein entsprechendes Angebot ein, würde Barca Collado ziehen lassen, aber dennoch gerne eine Rückkaufoption einbauen für den Fall, dass sich der frühere spanische Junioren-Nationalspieler unerwartet rasant entwickelt.

Bild: Imago Images / ZUMA Press

Die Bundesliga dürfte sich jedenfalls freuen, sollten Werder, der VfB oder die Hertha den Zuschlag erhalten. Wenngleich Collado seinem neuen Klub im Falle eines Transfers zunächst fehlen würde, legt ihn doch ein Mittelfußbruch vermutlich noch bis Mitte Oktober lahm.

Barca-Experte über Alex Collado: "Er kann in der Bundesliga eine gute Rolle spielen"

Barca-Experte Oliva bescheinigt Collado indes, dass er für die deutsche Beletage durchaus bereit wäre: "Ich sage nicht, dass er auf Anhieb so durchstarten würde wie zum Beispiel Erling Haaland oder Jadon Sancho. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er eine gute Rolle spielen könnte, sollte er es schaffen, sich dem deutschen Fußball anzupassen."

Oliva betont aber auch: "Wenn man wie Collado so viel Zeit in La Masia verbracht hat, wird man oft eine ganz spezielle Art von Spieler. Eine, die zu Barca und nur ein paar anderen Mannschaften passt. Ich wäre neugierig zu sehen, ob das auf Collado zutreffen würde."

Es wäre mit Sicherheit eine extrem spannende Konstellation, Collado in der Bundesliga zu sehen. Und Oliva verspricht: "Ich bin überzeugt, dass der Verein, der ihm eine Chance gibt, das nicht bereuen wird."