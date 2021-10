In Gruppe I der WM-Qualfikation trifft Albanien heute auf Polen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels live im TV und LIVE-STREAM findet ihr hier.

Spannendes Duell in der WM-Qualifikation: In Gruppe I empfängt der Tabellenzweite Albanien am achten Spieltag den Tabellendritten Polen. Anpfiff im Air Albania Stadium in Tirana ist um 20.45 Uhr.

Dass sich vor dem Match ebendiese Tabellenkonstellation ergeben hat, hätten nach dem ersten Gruppen-Duell zwischen den beiden Kontrahenten wohl die Wenigsten erwartet. Am vierten Spieltag fegten die Polen mit 4:1 über ein einfallsloses Albanien hinweg. Dass Weltfußballer Robert Lewandowski hierbei nur einen Treffer beisteuerte, kann als ungewöhnlich eingestuft werden - natürlich konzentriert sich das Spiel Polens stark auf den Superstar.

Doch auch wenn Albanien nur eine Tordifferenz von +5 gegenüber den starken +16 der Polen aufweist: Aktuell sind die Adler mit einem Punkt Vorsprung vor dem heutigen Konkurrenten der erste Verfolger des Tabellenführers England. Dies wird das favorisierte Team um Lewandowski heute Abend ändern wollen, während die Albaner natürlich darauf hoffen, sich bei einem Sieg absetzen zu können.

Albanien vs. Polen - das Duell um den wichtigen direkten Qualifikationsplatz für die WM 2022 verspricht einiges an Spannung! Ihr wollt live am TV, im LIVE-STREAM oder mithilfe eines LIVE-TICKERS dabei sein? Goal sagt Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst!

Albanien vs. Polen heute LIVE: Die Daten zum Spiel der WM-Qualifikation

Wettbewerb : WM-Qualifikation | Gruppe I | 8. Spieltag

: WM-Qualifikation | Gruppe I | 8. Spieltag Begegnung : Albanien vs. Polen

: Albanien vs. Polen Datum : Dienstag, 12. Oktober 2021

: Dienstag, 12. Oktober 2021 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Air Albania Stadium, Tirana

Albanien vs. Polen heute LIVE: Wird das Spiel der WM-Qualifikation LIVE im TV übertragen?

Sowohl die Fans der albanischen als auch die der polnischen Nationalmannschaft können sich heute also auf ein spannendes Duell freuen. Ihr wollt live am TV dabei sein? Dazu zunächst die schlechte Nachricht: Im Free TV ist die Partie leider nicht empfangbar. Die gute Nachricht. Verzichten müsst Ihr darauf trotzdem nicht!

Denn der Streamingsender DAZN sorgt dafür, dass Ihr live bei Albanien vs. Polen dabei sein könnt. Erste Voraussetzung: Ihr braucht einen Smart TV, auf dem die DAZN-App installiert ist. Zweite Voraussetzung: Ihr müsst DAZN-Kunde sein.

Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, ist das kein Problem. Für nur 14,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch noch heute anmelden und schon direkt live beim Spiel Albanien vs. Polen dabei sein. Und nicht nur das: Mit DAZN verpasst ihr überhaupt kein Qualifikationsspiel mehr, denn der Sender hat sich die kompletten Rechte an der WM-Quali gesichert.

Das ist natürlich noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Ob Boxen, Motorsport, Tennis und vieles mehr - Fans von Live-Sport kommen beim Münchner Streamingsender voll auf ihre Kosten! Zusätzlich gibt es spannende Dokus und viele Berichte rund um die Welt des Sports. Und wer das Jahresabo über 149,99 Euro abschließt, kann sogar noch etwas Geld sparen.

Albanien vs. Polen heute LIVE: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt gerade kein TV-Gerät in der Nähe, wollt Albanien vs. Polen aber dennoch live verfolgen? Kein Problem! Versierte Kenner von Sport-Übertragungen werden es bereits vermuten: Wenn man den Streamingsender DAZN auf dem Fernseher empfangen kann, geht dies natürlich auch auf jedem anderen Endgerät.

Ob Laptop, Tablet oder Smartphone - DAZN ist überall empfangbar und garantiert Euch, dass Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst! Einfach einloggen oder anmelden und Ihr seid live dabei.

Albanien vs. Polen heute LIVE: Die WM-Qualfikation im LIVE-TICKER

Weder Zeit noch Lust, das Spiel anzusehen, aber Ihr wollt dennoch stets auf dem neuesten Stand bleiben? Auch hierfür gibt es eine Lösung: einen LIVE-TICKER.

Und den findet Ihr direkt bei uns: Goal ist mit einem LIVE-TICKER direkt dran am Geschehen und liefert Euch alle Infos darüber, was auf dem Rasen geschieht!

Hier geht's zum LIVE-TICKER von Goal!

Albanien vs. Polen heute LIVE: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn erscheinen die Aufstellungen der beiden Teams. Sobald sie offiziell sind, findet Ihr sie hier.

