Albanien vs. Kosovo im TV und LIVE-STREAM: So wird das Länderspiel übertragen

Beim Freundschaftsspiel zwischen Albanien und dem Kosovo treffen zwei Nachbarn aufeinander. Goal erklärt alles zur Übertragung des Lokalduells.

Ein spannendes Freundschaftsspiel erwartet uns am Mittwochnachmittag: Die Nationalmannschaft Albaniens empfängt die Auswahl des . Anpfiff des Nachbarschaftsduells ist heute bereits um 16 Uhr.

Während der Kosovo im vergangenen Monat gegen Nordmazedonien verlor und deshalb nicht an der Europameisterschaft teilnehmen kann, steht genau das für schon länger fest.

Im Aufeinandertreffen sollte es nun ausgeglichen zugehen: Laut transfermarkt.de liegt der Wert des albanischen Kaders bei 71 Millionen Euro, der des Kosovo wird mit 65 Millionen Euro nur knapp darunter taxiert.

Beachtlich, wenn man bedenkt, dass es den Fußballverband Kosovo erst seit 2016 gibt. In der FIFA-Weltrangliste sind die Abstände allerdings etwas größer: Albanien liegt auf Rang 69, der Kosovo belegt Platz 117.

Kann Albanien den Sieg erringen oder schaffen es die Nachbarn aus dem Nordosten, das Freundschaftsspiel für sich zu entscheiden? Goal erklärt alles, was es zur Übertragung zu Wissen gibt.

Kosovo zu Gast in Albanien: Das Spiel im Überblick

Begegnung: Albanien - Kosovo

Wettbewerb : Freundschaftsspiel

Datum: 11.11.2020

Uhrzeit: 16.00 Uhr

Stadion: Elbesan Arena | Elbesan | Albanien

Albanien vs. Kosovo: Das Freundschaftsspiel LIVE im TV verfolgen

Die schlechte Nachricht vorab: Das Spiel zwischen Albanien und dem Kosovo wird nicht im TV übertragen. Dabei ist sowohl das Free-TV als auch das Pay-TV gemeint. Kein Fernsehsender hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert.

Aber: Das Spiel wird trotzdem übertragen - und Ihr könnt es euch sogar kostenlos anschauen. Der Trick dahinter: Die Rechte liegen nicht bei einem der zahlreichen TV-Sender, sondern bei einem Streamingdienst.

Kostenlos Albanien vs. Kosovo am Smart TV: So geht's

Der Streamingdienst DAZN zeigt nämlich das Freundschaftsspiel des Kosovo in Albanien. Zwar überträgt DAZN seine Spiele nur per LIVE-STREAM, allerdings gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel am Fernseher zu verfolgen.

Wenn ihr nämlich einen Smart TV habt, braucht Ihr nur die DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Die App gibt es kostenlos für alle Smart TVs. Und wie ihr das Abonnement ebenfalls kostenlos abschließt, erklären wir in diesem Artikel.

Albanien vs. Kosovo: So wird das Freundschaftsspiel LIVE übertragen

Das Länderspiel zwischen Albanien und dem Kosovo läuft heute... im TV ... ... auf DAZN ( via Smart-TV ). im LIVE-STREAM ... ... auf DAZN.

Albanien gegen Kosovo: So läuft die Übertragung des Länderspiels im LIVE-STREAM

Was ist überhaupt DAZN? DAZN ist ein Streamingdienst aus der Nähe von München, den es erst seit wenigen Jahren gibt, der aber trotzdem den meisten Fußballfans ein Begriff sein sollte. Schließlich hat es die Plattform in wenigen Jahren geschafft, zur Nummer Eins im deutschen Sportstreaming zu werden.

Albanien gegen Kosovo und viel mehr LIVE-Sport: DAS bekommt ihr bei DAZN zu sehen

Gründe dafür gibt es viele, aber vor allem zwei Details freuen die Fans hierzulande besonders. Zum einen überträgt DAZN so viel LIVE-Sport wie kein anderer in . Alleine beim Fußball spielt die Plattform in einer eigenen Liga: Neben Länderspielen (EM-Qualifikation, , Freundschaftsspiele) wird auch die , die sowie nahezu jede andere Top-Liga Europas übertragen.

Dabei ist Fußball nicht das einzige Steckenpferd von DAZN: Auch zahlreiche andere Sportarten, wie American Football, Darts, Leichtathletik, Eishockey, Basketball, Handball, Rugby, Boxen, Rad- oder Motorsport überträgt DAZN.

Kostenlos Albanien - Kosovo verfolgen? Kein Problem mit dem DAZN Gratismonat!

Der zweite Grund, aus dem sich DAZN einer so großen Beliebtheit erfreut, ist der kostenlose Probemonat. Das gesamte oben genannte Angebot nutzen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen? Kein Problem!

Der Probemonat ist unverbindlich, Ihr könnt ihn also jederzeit kündigen, wenn ihr im Anschluss kein bezahlpflichtiges Abonnement eingehen wollt. Allerdings sollten wir Euch vorwarnen: Für die Menge an LIVE-Sport, die ihr bei DAZN sehen könnt, sind die Preise von DAZN äußerst fair.

Das Spiel vom Kosovo in Albanien LIVE sehen: Alles weitere zum DAZN-Abonnement

Wenn Ihr den Probemonat bereits genutzt habt, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Keine Sorge, das ist weniger schlimm als es klingt, schließlich habt Ihr hier zwei Optionen: Monatsabo und Jahresabo.

Monatsabo: Monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat - 143,88 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährlich kündbar | 10 Euro pro Monat - 119,99 Euro pro Jahr

Es ist Eure Entscheidung! Bei beiden Optionen unterscheidet sich das Streamingangebot nicht, nur die Preise und die Laufzeit unterscheidet sich. Falls Ihr weitere Fragen habt, solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen - dort wird zum Beispiel erklärt, auf welchen Geräten man DAZN streamen und ob der Probemonat mehrfach abgeschlossen werden kann.

Albanien empfängt den Kosovo: Das sind die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Teams bekannt gegeben. Klickt also rechtzeitig wieder in den Artikel, um bestens vorbereitet zu sein!