Albanien vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Der amtierende Europameister reist für ein Freundschaftsspiel nach Albanien. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am heutigen Mittwochabend (16. November 2022) empfängt Albanien zuhause den Europameister Italien. Das Freundschaftsspiel wird um 20:45 Uhr im Air-Albania-Stadion in Tirana angepfiffen.

Für die Italiener war das Verpassen der WM 2022 in Katar natürlich eine riesige Enttäuschung. Schon 2018 schaffte man es nicht, sich für die Weltmeisterschaft in Russland zu qualifizieren. Nach dem Sieg bei der EM 2020 im Elfmeterschießen gegen England schöpfte die Nation neue Hoffnung. Doch eine 0:1-Niederlage in den Playoffs gegen Nordmazedonien besiegelte schließlich das Aus für die Squadra Azzura. Im Zuge der WM-Quali traf man zuletzt 2017 auf den heutigen Gegner. Damals setzten die Italiener sich dank eines Treffers von Antonio Candreva mit 1:0 durch. Wer bei der heutigen Begegnung die Nase vorne hat, sehen wir dann heute Abend ab 20:45 Uhr.

Alle Infos dazu, ob und wenn ja wo das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, findet Ihr hier bei GOAL.

Albanien vs. Italien heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Albanien vs. Italien Wettbewerb Testspiel Anpfiff 16. November - 20:45 Uhr Spielort Air-Albania-Stadion (Tirana)

Albanien vs. Italien heute live im TV: Gibt es eine Übertragung?

Alle Fans des Weltmeisters von 2006 und der albanischen Nationalmannschaft müssen wir leider enttäuschen. Im Free-TV ist keine Übertragung des Freundschaftsspiels zwischen Albanien und Italien vorgesehen.

Im deutschen frei empfangbaren Fernsehen werden i.d.R. nur die Testspiele der deutschen Elf komplett und live übertragen. Wie Ihr das Spiel aber trotzdem sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Albanien vs. Italien heute live im LIVE-STREAM: Mit DAZN zum STREAM des Testspiels

Im TV könnt Ihr Albanien vs. Italien zwar nicht sehen, dafür wird das ganze Spiel beim Streamingdienst DAZN gezeigt. DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt rund um die Uhr den besten Livesport der Welt in vielen verschiedenen LIVE-STREAMS verfolgen.

Wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt, dann könnt Ihr also die heutige Partie live bei DAZN verfolgen. Dafür müsst Ihr um 20:45 Uhr nur den STREAM zum Spiel auf der Website heraussuchen und könnt dann die 90 Minuten des Spiels mit Kommentator Fabi Pavlakovic sehen.

Mehr Infos zu DAZN findet Ihr hier:

Albanien vs. Italien heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel bei GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr immer up to date was das Spielgeschehen angeht, auch wenn Ihr nicht vor dem Fernseher, Tablet oder Laptop sitzen könnt. Alle Tore und Auswechslungen könnt Ihr nahezu in Echtzeit in unserem Ticker nachlesen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Albanien vs. Italien

Albanien vs. Italien heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Welche Aufstellungen die Trainer der beiden Teams für dieses Testspiel wählen, könnt Ihr hier eine Stunde vor Spielbeginn nachlesen.