Al-Wehda vs. Al-Nassr: Wo kann ich das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Cristiano Ronaldo tritt heute mit Al-Nassr bei Al-Wehda an. Wo ist die Partie der saudi-arabischen Liga im TV und LIVE-STREAM zu sehen?

Für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr geht es heute im Rahmen des 16. Spieltags der Saudi Professional League gegen Al-Wehda. Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 18.30 Uhr deutscher Zeit im König-Abdul-Aziz-Stadion in Mekka (Saudi-Arabien). Natürlich könnt Ihr die Begegnung auch live verfolgen - wo das im TV und im LIVE-STREAM geht, hat GOAL in Erfahrung gebracht.

Noch immer ist der Anblick von Cristiano Ronaldo im Trikot seines neuen Arbeitgebers Al-Nassr ein wenig gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestotrotz steht für den Portugiesen und seinen Klub bereits heute, am 9. Februar, die nächste Partie an. Gegen den Aufsteiger Al-Wehda ist der Tabellenführer der Saudi Professional League naturgemäß Favorit, das Hinspiel wurde bereits mit 1:0 gewonnen.

Vor knapp drei Wochen, am 22. Januar 2023, debütierte Cristiano Ronaldo für Al-Nassr in einem Pflichtspiel. Bei seiner Premiere blieb CR7 zwar ohne Tor, durfte aber einen 1:0-Erfolg über den Etiffaq FC bejubeln und die Mannschaft zudem als Kapitän aufs Feld führen. Wenige Tage später setzte es dann im Pokal eine Pleite gegen Al Ittihad (1:3), die Fans des Heimteams verspotteten den Superstar während und nach der Begegnung mit "Messi, Messi"-Gesängen.

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr treffen heute in der Liga auf Al-Wehda. Wer überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Wo kann ich das Spiel von Cristiano Ronaldo heute live in TV und STREAM sehen? Infos zur Partie

Paarung: Al-Wehda vs. Al-Nassr Wettbewerb: Saudi Professional League, 16. Spieltag Datum: 9. Februar (heute), 18.30 Uhr deutscher Zeit Austragungsort: König-Abdul-Aziz-Stadion (Mekka, Saudi-Arabien)

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Laufen die Spiele von Cristiano Ronaldo in der Saudi Professional League im Free-TV?

Nein, im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die saudi-arabische Liga nicht live verfolgen. Allerdings bietet sich Euch die Möglichkeit, den Wettbewerb via LIVE-STREAM zu erleben.

Davon ist jedoch keine kostenlos, weshalb der Abschluss eines Abonnements unumgänglich ist.

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Wo läuft das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE STREAM?

Der Streamingdienst Sportdigital hat sich die Rechte an der Übertragung der Saudi Professional League gesichert und zeigt laut eigenen Angaben die Spiele von Ronaldos neuem Verein live.

Darüber hinaus überträgt auch der saudi-arabische Streamingdienst Shahid, ein Abo ist für 12,99 Euro pro Monat bzw. 119,99 Euro im Jahresabo. Auf der Website gibt's mehr Infos.

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Cristiano Ronaldo heute im Pay-TV und LIVE STREAM bei Sportdigital sehen

Zum einen kann Sportdigital bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzugebucht und somit auf dem TV empfangen werden. Dies ist beispielsweise bei Vodafone, Sky oder Pyur möglich.

Darüber hinaus könnt Ihr natürlich auch ein Abo direkt beim Anbieter abschließen. Ein Zugang zur Mediathek von Sportdigital ist im Tagespass für 2,99 Euro, im Monatspass für 4,99 Euro oder im Jahrespass für 44,99 Euro erhältlich.

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Kann ich das Spiel von Cristiano Ronaldo heute auch im LIVE-STREAM bei DAZN sehen?

Dank einer Kooperation zwischen dem Streamingdienst DAZN und Sportdigital wird Euch ein LIVE-STREAM mit dem TV-Programm des Senders auch auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Dafür müsst Ihr allerdings über das Unlimited- oder das World-Paket verfügen. Infos zu den einzelnen Paketen sowie deren Preisen findet Ihr hier.

Das Match von CR7 bei Al-Wehda könnt Ihr trotzdem nur direkt bei Sportdigital Fußball sehen, da im Hauptprogramm laut Sportdigital-Website um diese Uhrzeit eine Wiederholung einer Begegnung des niederländischen Pokals gezeigt wird. Im Webbrowser werden Euch aber einzelne Spiele als STREAMS bereitgestellt.

Al-Wehda vs. Al-Nassr: Die Aufstellungen

Al-Wehda: Duarte; Fajr, Bakshween, Anselmo, Kurdi, Gerson Rodrigues, Attieh, Naji, Al-Ghamdi, Hawsawi, Makki

Al Nassr: Ronaldo, Gustavo, Masharipov, Madu, Al-Ghannam, Konan, Al-Najei, Alkhaibari, Al-Amri, Ghareeb, Al-Aqidi

