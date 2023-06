Al-Nassr verhandelt angeblich auch wegen Transfer von Antoine Griezmann

Die Saudi-Klubs wollen immer weiter aufrüsten: Der Verein von Cristiano Ronaldo ist wohl nun auch an Antoine Griezmann dran.

WAS IST PASSIERT? Die Berater von Antoine Griezmann von Atlético Madrid haben sich angeblich in London mit den Vertretern des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr getroffen, um die Möglichkeit eines Transfers in diesem Sommer zu besprechen. Das berichtet Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Griezmann kann seinen Klub dem Bericht zufolge für eine fixe Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro verlassen. Atlético steckt in finanziellen Schwierigkeiten und soll deshalb bei einem Transfer Griezmanns durchaus mitarbeiten wollen, um den Franzosen von der Gehaltsliste zu bekommen.

Der entscheidende Faktor sei die Zustimmung Griezmanns, der angeblich lieber im Lauf seiner Karriere noch einmal in der nordamerikanischen MLS auflaufen will, als in einen Wüstenstaat zu wechseln.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Griezmann spielte nach einer langen Formkrise überraschenderweise mit 32 Jahren eine ganz starke Saison für Atlético. Er kam auf 15 Tore und 17 Vorlagen in 38 LaLiga-Duellen.