Al-Nassr bei Ittihad FC: Das zweite Spiel von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien heute im TV und LIVE STREAM - gibt es eine Übertragung?

Cristiano Ronaldo ist heute mit Al-Nassr im Halbfinale des Saudi Super Cup im Einsatz. GOAL hat alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

Cristiano Ronaldo ist heute zum zweiten Mal für seinen neuen Klub Al-Nassr im Einsatz. Im Halbfinale des Saudi Super Cup ist Ittihad FC der Gegner. Angepfiffen wird die Partie um 19 Uhr im King Fahd International Stadium in Riad.

Am vergangenen Wochenende gab CR7 sein Debüt für Al-Nassr. In der Saudi Pro League gewann sein neues Team mit 1:0 gegen Al-Ettifaq. Ronaldo erzielte zwar nicht das entscheidende Tor, feierte den Treffer aber ausgiebig mit Torschütze Talisca.

Der Start des neuen Karriereabschnitts des portugiesischen Superstars ist also gelungen. Heute soll der zweite Sieg und der damit verbundene Einzug ins Finale des Saudi Super Cup folgen. Gegen Ittihad FC wird das für Al-Nassr aber nicht leicht, steht das Team in der Saudi Pro League doch auf Platz drei mit nur zwei Punkten weniger auf der Habenseite als Tabellenführer Al-Nassr.

Al-Nassr vs. Al-Ettifaq heute: Das erste Pflichtspiel von Cristiano Ronaldo im Überblick

BEGEGNUNG Ittihad FC vs. Al-Nassr WETTBEWERB Saudi Super Cup | Halbfinale ORT King Fahd International Stadium | Riad ANSTOSS Heute, 26. Januar | 19 Uhr (MEZ)

Al-Nassr bei Ittihad FC mit Cristiano Ronaldo heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Cristiano Ronaldo steht vor seinem zweiten Spiel für Al-Nassr.

Mit dem Wechsel von Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Al-Nassr hat hierzulande das Interesse an Liveübertragungen von Spielen in Saudi-Arabien zugenommen - vor allem an den Partien von Ronaldos neuem Verein.

Bisher wurden Spiele der Saudi Pro League oder gar Pokalspiele aus Saudi-Arabien von keinem bekannten Anbieter gezeigt. das hat sich mit der Personalie Ronaldo allerdings schlagartig geändert.

Der Sender Sportdigital hat sich die Übertragungsrechte für die Ligaspiele von Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo. Auch für heute gibt es für alle Fußballfans eine gute Nachricht, zeigt Sportdigital doch ab 18.45 Uhr auch das Halbfinale des Saudi Super Cup zwischen Ittihad FC und Al-Nassr live.

Al-Nassr. vs. Al-Ettifaq live im TV und LIVE-STREAM bei Sportdigital sehen: So geht's

Sportdigital ist bei vielen verschiedenen TV-Anbietern bereits im Rahmen eines Pay-TV-Angebots enthalten, kann aber auch separat hinzugebucht werden. Auch bei DAZN ist Sportdigital enthalten, wenn Abonnenten eines der beiden Pakete "DAZN Unlimited" oder "DAZN World" (9,99 Euro im Monat) gebucht haben.

Sportdigital auch aber auch direkt abonniert werden. Das Programm lässt sich über die Sportdigital FUSSBALL Mediathek buchen und ansehen. In der Mediathek steht Abonnenten der lineare 24/7 HD-Livestream des Fernsehsenders zur Verfügung.

Sportdigital bietet mehrere Abo-Varianten an: Tages-, Monats- und Jahrespässe. Alle Infos dazu gibt es hier.

Al-Nassr vs. Al-Ettifaq im TV und LIVE-STREAM: Das Debüt von Cristiano Ronaldo heute bei Shahid sehen

Ebenfalls live übertragen wird Ittihad FC vs. Al-Nassr heute von Shahid. Dieser Anbieter ist im Besitz der globalen Übertragungsrechte an der Saudi Pro League Liga und dem Pokal. Und das Beste: Er kann auch in Deutschland empfangen werden. Dafür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement, das im Monatsabo 12,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro kostet.

Ittihad FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle verraten wir Euch rechtzeitig vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Ittihad FC vs. Al-Nassr heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick

Free-TV - Pay-TV Sportdigital LIVE-STREAM Sportdigital

Shahid Spielbeginn 19 Uhr MEZ