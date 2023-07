Nach Besuch von Al-Ittihad-Trainingsanlage: Paul Pogba heizt Spekulationen um Saudi-Wechsel an

Der französische Weltmeister Paul Pogba heizt die Spekulationen um einen Wechsel nach Saudi-Arabien mit einem Besuch vor Ort an.

WAS IST PASSIERT? Paul Pogba von Juventus Turin hat sich die Trainingsanlage von Al-Ittihad angeschaut und damit die Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien angeheizt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 30-jährige Franzose erlebte nach seiner ablösefreien Rückkehr von Manchester United nach Turin eine enttäuschende Saison und prüft nun seine Optionen.

Obwohl er in das arabische Land gereist ist, ist noch nicht klar, ob Pogba einen Wechsel anstrebt oder ob er lediglich das Interesse des Vereins prüft. Laut Gazzetta dello Sport soll Al-Ittihad den Weltmeister von 2018 jedoch mit einer 100-Millionen-Euro-Offerte inklusive Bonuszahlungen über drei Jahre locken.

Der Franzose hatte in der vergangenen Saison große Probleme und kam aufgrund verschiedener Verletzungen nur zu sechs Einsätzen in der Serie A. Seine Einsatzminuten waren so gering, dass Juventus Berichten zufolge sogar erwägt, seinen Vertrag aufzulösen, um Platz auf der Gehaltsliste zu schaffen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Wenn Pogba nach Saudi-Arabien wechselt, würde er dort auf seine Landsleute N'Golo Kante und Karim Benzema treffen, die in diesem Sommer zu Ittihad gewechselt sind.