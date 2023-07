"Aktuell nichts geplant oder in der Pipeline": BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt Transfer-Update

Die Transfer-Planungen von Borussia Dortmund sind womöglich abgeschlossen.

WAS IST PASSIERT? Der BVB befindet sich derzeit auf seiner USA-Reise und gewann sein erstes Testspiel gegen Loyal San Diego 6:0. Am Freitag äußerte sich Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber Reportern dann unter anderem zu den weiteren Transferbemühungen der Borussia.

WAS WURDE GESAGT? Kehl sagte: "Wir machen uns natürlich Gedanken und beobachten den Markt. Wir sind auf einige Dinge vorbereitet. Es kann noch sein, dass uns der eine oder andere verlässt. Es ist aktuell aber nichts geplant oder in der Pipeline."

Kehl erklärte zudem, dass er keinen akuten Bedarf sehe, sich noch weiter zu verstärken: "Es kann noch was passieren. Der Kader bietet uns aktuell aber auch so viele Optionen. Wir sind sicher nicht zu klein aufgestellt. Ich werde das Transferende von Borussia Dortmund heute nicht bekanntgeben. In der aktuellen Konstellation fühlen wir uns aber überhaupt nicht unwohl."

Bei Sky ergänzte der 43-Jährige: "Uns war es wichtig, dass wir im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer noch einmal einen Baustein hinzugefügt haben, der dem Trainer mehr Möglichkeiten in verschiedenen Grundordnungen und Profilzusammenstellungen gibt. Das war wichtig."DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images