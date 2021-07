Ajax-Talent Noah Gesser stirbt bei Autounfall

Ajax-Talent Noah Gesser hat einen schweren Autounfall nicht überlebt. Auch für seinen Bruder kam jede Hilfe zu spät.

Ajax Amsterdam trauert um sein Nachwuchstalent Noah Gesser. Wie der niederländische Rekordmeister mitteilte, starb der 16-Jährige am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall. Auch Gessers 18 Jahre alter Bruder kam bei dem Unfall ums Leben.

Die Brüder waren auf der N210 bei Ijsselstein unterwegs, als ihr Fahrzeug frontal mit einem Taxi zusammenstieß. Ein Rettungshubschrauber erreichte die Unfallstelle kurz darauf, konnte aber nichts mehr für die Brüder tun. Der Fahrer des Taxis wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die Umstände des Zusammenstoßes.

Noah Gesser spielte seit 2018 für Ajax

Ajax schrieb bei Twitter: "Ajax ist tief berührt vom tragischen Tod seines Jugendspielers Noah Gesser. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Verwandten."

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Gesser spielte seit Sommer 2018 für Ajax, er kam damals vom Amateurklub Alphense Boys. Er galt als großes Talent, auch Ajax' Erzrivale Feyenoord unternahm seinerzeit Versuche, ihn zu rekrutieren.

Gesser war ein schneller Stürmer. Der Angreifer erzielte in der vergangenen, unvollendeten Saison in nur sechs Ligaspielen in der U16 von Ajax elf Tore. In der nächsten Saison sollte er in der U17 zum Einsatz kommen.