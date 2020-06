Ajax: Ex-Schalker Klaas-Jan Huntelaar verlängert seinen Vertrag

Klaas-Jan Huntelaar kickt mit 36 Jahren noch für Ajax in der Eredivisie. Der Niederländer wird noch bis 2021 in Amsterdam seine Schuhe schnüren.

Der niederländische Rekordmeister Amsterdam hat den Vertrag mit dem ehemaligen -Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das gab der Verein am Montag bekannt.

"Ich sehe mich nicht mehr in einem anderen Trikot", wird der 36 Jahre alte Ex-Schalker auf der Vereins-Homepage zitiert: "Ich fühle mich fit, komme gerne zum Verein und bin mir sicher, dass ich noch einen Beitrag leisten kann." Sportdirektor Marc Overmars bestätigte zudem, dass man "auch über die Zukunft und andere Rollen für ihn bei Ajax gesprochen" habe.

Der Ex-Schalker Huntelaar lief bisher in 243 Spielen für Ajax auf, er erzielte dabei 151 Tore und wurde mit dem Klub 2019 Meister. In diesem Jahr wurde die Saison in der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen, ein Meister wurde nicht gekürt.