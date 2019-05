Ajax-Sportdirektor Marc Overmars bestätigt: Hakim Ziyech verlässt Amsterdam bei gutem Angebot

Hakim Ziyech hat sich bei Ajax zu einem der interessantesten Spieler Europas entwickelt. Im Sommer wird er Amsterdam wahrscheinlich verlassen.

Mittelfeldspieler Hakim Ziyech wird den niederländischen Meister und Pokalsieger Amsterdam diesen Sommer voraussichtlich verlassen. Das bestätigte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars.

"Wir haben Hakim versprochen, dass wir bei einem guten Angebot zustimmen würden", sagte Overmars gegenüber dem Telegraaf und bekräftigte noch einmal: "Hakim wird gehen, wenn ein guter Klub kommt."

Auch Bayern an Hakim Ziyech interessiert?

Der Marokkaner überzeugte in der abgelaufenen Saison auf ganzer Linie, kam auf 33 Scorerpunkte in der und hatte mit drei Toren und drei Assists in der auch großen Anteil daran, dass Ajax in der Königsklasse bis ins Halbfinale kam. Wie Overmars bestätigte, sind mehrere Topklubs daher an Ziyech interessiert.

In den vergangenen Wochen wurden unter anderem der , der oder als mögliche Abnehmer für den 26-jährigen Nationalspieler genannt. Auch der FC Bayern soll sich mit Ziyech beschäftigen.

Ziyech war 2016 von Twente Enschede zu Ajax gewechselt. Sein Vertrag in Amsterdam ist noch bis 2021 datiert.