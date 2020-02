Ajax-Star Dusan Tadic bestätigt Interesse des FC Barcelona

Die Katalanen wurden inzwischen auf ihrer Stürmersuche fündig, bekamen von Offensivspieler Dusan Tadic von Ajax Amsterdam aber zuvor einen Korb.

Der serbische Nationalspieler Dusan Tadic hat ein Interesse des FC Barcelona in der vergangenen Transferperiode bestätigt. Der Angreifer von Amsterdam sagte gemäß De Telegraaf: "Ich war nicht überrascht, dass Barcelona mich für sechs Monate holen wollte. Ich glaube an mich, und ich spiele eine hervorragende Saison."

Barca plante, Tadic für die Rückrunde dieser Spielzeit auszuleihen, weil sich Luis Suarez schwer verletzt hatte. Allerdings bekräftigte Tadic, dass er den Blaugrana eine Absage erteilt habe: "Ich habe schon hundertmal gesagt, dass Ajax mein Verein ist. Hier habe ich alles, was ich brauche. Es gab keinen Grund, nach Barcelona zu gehen."

: Dusan Tadic steht bei Ajax Amsterdam bis 2023 unter Vertrag

Der 31-Jährige verwies außerdem auf seinen langfristigen Vertrag in Amsterdam. Er hatte diesen im vergangenen Sommer bis 2023 verlängert. Zudem bindet ihn das Arbeitspapier auch über das Ende seiner aktiven Karriere hinaus in Trainerfunktion bis 2026 an den niederländischen Double-Sieger.

Tadic war 2018 für rund 11,5 Millionen Euro Ablöse vom zu Ajax gewechselt und ist dort der Fixpunkt in der Offensive der Mannschaft von Erik ten Hag. In dieser Saison bringt es Tadic auf 14 Tore und 21 Assists in 36 Pflichtspielen.

Barcelona holte im Januar keinen neuen Stürmer. Nachdem sich aber auch Ousmane Dembele eine schwerwiegende Blessur zugezogen hatte, reagierte der -Meister am Donnerstag mit dem Transfer von Martin Braithwaite, der für 18 Millionen Euro von Leganes kommt.