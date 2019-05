Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Die Stimmen und Reaktionen zum Spiel - "Jetzt muss er eine Statue in England gesetzt bekommen"

Das Duell zwischen Ajax und den Spurs war an Dramatik nicht zu überbieten. Danach waren die Gewinner dementsprechend glücklich. Die Stimmen zum Spiel.

Der Wahnsinn diktierte das diesjährige Champions-League-Halbfinale: Nach dem steht mit Tottenham auch die zweite englische Mannschaft nach einer irren Aufholjagd im Finale von Madrid am 1. Juni. Das Amsterdamer-Europapokalmärchen wurde in der 6. Minute der Nachspielzeit von Lucas Moura zerstört. Spurs-Trainer Pochettino war anschließend komplett aufgelöst. Christian Eriksen hoffte, dass Matchwinner Moura eine Statue gebaut werde und Matthijs de Ligt konnte einem nur leidtun.

Goal hat alle Stimmen und Reaktionen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen und Tottenham gesammelt.

Mauricio Pochettino (Trainer ) über ...

... seine Gefühle nach dem Spiel: "Es fällt mir schwer zu sprechen. Dieses Gefühl ist fantastisch. Danke an den Fußball. Meine Spieler sind Helden, das sage ich schon seit Jahren. Die zweite Halbzeit war großartig. Danke Fußball! Diese Emotionen sind ohne den Fußball nicht möglich. Danke an alle, die an uns geglaubt haben."

... Matchwinner Lucas Moura: "Alle meine Spieler sind Helden. Aber er war heute ein Superheld."

... zu seinen Tränen nach dem Spiel: "Das war sehr, sehr emotional. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben dürfen. Es ist schwierig, dafür Worte zu finden."

... seine Umstellung nach der Pause mit Fernando Llorente im Sturmzentrum:"Die zweite Halbzeit war herausragend. Mit Llorente haben wir mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Wir haben sie dazu gezwungen, umzustellen und sie zu Fehlern gezwungen. Wir haben es verdient, ins Finale zu kommen."

... die Bedeutung des Finaleinzugs für ihn und Tottenham: "Für alle ist das fantastisch. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu freuen und dann werden wir uns auf das Finale vorbereiten."

Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) über ...

... das Spiel: "Es war ein aberwitziges Spiel, wir waren echt am Boden und haben alles versucht, um zurückzukommen. Wir hatten nur Glück, es tut mir leid für Ajax. Sie haben heute ein wirklich gutes Spiel gegen uns gemacht. Wir haben das Glück erzwungen, sie aber den besseren Fußball gespielt. Es ist eine unglaubliche Erleichterung. Wir haben dafür gekämpft und es ist wie ein Traum, im Finale zu stehen."

... den Matchwinner Lucas Moura: "Heute ging es nicht um Taktik, sondern um den Kampf, Herz und Lucas Moura. So haben wir gewonnen. Er hat sich das heute verdient. Seine Saison war wie eine Achterbahnfahrt. Jetzt muss er eine Statue in bekommen. Das haut mich alles um und ich bin sprachlos."

Danny Rose (Tottenham Hotspur) über ...

... den Finaleinzug: "Wir haben gestern das Spiel von Liverpool gesehen. Es hat gezeigt, dass es nicht vorbei ist, bis es wirklich vorbei ist. Unsere erste Halbzeit war so enttäuschend wie das Hinspiel, aber nach der Pause sind wir in Fahrt gekommen."

... das Liverpool-Spiel als Motivation: "Pochettino hat Liverpools Comeback im Hotel vor dem Spiel erwähnt. Er hat kein Problem damit, dass wir verlieren. Aber wir müssen auf die richtige Art und Weise verlieren."

Matthijs de Ligt (Kapitän Ajax Amsterdam) über ...

... die Niederlage: "Das ist die schlimmste Art und Weise, auszuscheiden. Aber wir haben jetzt noch zwei Spiele in der Liga."