Ajax-Sportdirektor Marc Overmars kritisiert Liga-Fortsetzung trotz Corona: "Ehrendivision ist tot"

Trotz der Corona-Pandemie soll die Eredivisie im Sommer zu Ende gespielt werden. Ajax-Sportdirektor Marc Overmars fordert einen kompletten Abbruch.

Der niederländische Rekordmeister Amsterdam hat auf die Entscheidung des nationalen Verbandes KNVB, die restlichen acht Spieltage in der Ehrendivision bis zum 3. August auszutragen, mit Unverständnis reagiert. "Warum geht es in diesem Augenblick um Geld und nicht die Volksgesundheit? Ich hatte gehofft, dass der KNVB selbständig entscheidet und sich nicht hinter dem Rücken der UEFA versteckt", sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars dem Telegraaf.

Dabei hinterfragte der ehemalige Profi die Verantwortung der Verbände. "Ich vergleiche die UEFA und den KNVB im Moment ein bisschen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump von vor einer Woche," ergänzte der 47-Jährige: "Die Wirtschaft ist wichtiger als das Coronavirus. Hallo! Es sterben in den Niederlanden mehr als hundert Menschen an den Folgen des Coronavirus."

"Viele Klubs denken genauso. Die Ehrendivision ist tot. Der Spaß ist weg. In den Niederlanden sind wir nicht so sehr von den TV-Einnahmen abhängig wie die Ligen in , , und ", sagte der 86-malige Nationalspieler: "Ich denke, dass die großen Länder die UEFA unter Druck gesetzt haben, um unter allen Umständen zu spielen."

ℹ️ | Vanmiddag is door de UEFA aangegeven dat alle competities in Europa voor 3 augustus moeten zijn afgerond.



Persbericht: https://t.co/yp8WzkMTrX. — KNVB (@KNVB) April 1, 2020

Corona-Krise: untersagt Sportveranstaltungen bis Juni

Overmars' Forderung nach einem Abbruch der Saison habe nichts damit zu tun, dass Ajax Tabellenführer sei.

In den Niederlanden sind im Rahmen der Corona-Bekämpfung Sportveranstaltungen bis zum 1. Juni verboten.