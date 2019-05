Ajax-Star Hakim Ziyech verrät: Benfica war unser stärkster Gegner in dieser Champions-League-Saison

Ajax begeistert in der laufenden Saison in der Champions League. Hakim Ziyech überrascht mit seiner Aussage, wer denn der stärkste CL-Gegner war.

Für Offensivspieler Hakim Ziyech von Amsterdam waren nicht etwa oder die schwierigsten Gegner auf dem Weg in das Halbfinale der laufenden Champions-League-Saison sondern Vorrundengegner Lissabon.

Auf die Frage, wer denn in der bisher so erfolgreichen CL-Spielzeit von Ajax der härteste Brocken gewesen sei, antwortete der Marokkaner im Interview bei Uefa.com vor dem Hinspiel gegen Tottenham (1:0) kurz und knapp: "Ich denke, es war Benfica."

In der Gruppenphase gewann der niederländische Vertreter mit 1:0 vor heimischem Publikum gegen den Lissaboner Klub, beim Gastspiel in kamen Ziyech und seine Mannschaftskameraden dagegen nicht über ein 1:1 hinaus.

Ziyechs Lieblingserinnerung: "Auswärtsspiel bei Juventus"

Überraschungsklub Ajax steht nach Erfolgen über Real Madrid (Achtelfinale) und Juventus Turin (Viertelfinale) mittlerweile unter den besten vier Teams dieser CL-Saison 2019/20. In der Gruppenphase traf Amsterdam außerdem auf den .

Der marokkanische Nationalspieler hat zwar mehrere Gründe zum Jubeln gehabt, dabei aber vor allem einen Moment in Erinnerung, der ihn besonders geflasht hat: "Es gibt wirklich einige. Wenn ich es mir aussuchen müsste, dann wähle ich das Auswärtsspiel bei Juventus Turin."

Durch den 2:1-Erfolg in Turin qualifizierte sich Ajax nach einem 1:1 in der Johan-Cruyff-Arena nämlich für die Runde der letzten vier.

Ajax: Ziyech lobt de Ligt und de Jong

Nicht nur in dieser Begegnung zeigten sich die jungen Wilden aus Amsterdam von ihrer besten Seite. Auf die Frage, welcher der Ajax-Juwele in der laufenden CL-Saison am besten aufblühe, fielen dem 26-Jährigen nicht nur zwei Namen ein: "Es gibt zwar mehrere, aber um nur zwei zu nennen, sage ich Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt."

Am vergangenen Dienstag setzte sich der Eredivisie-Klub im Halbfinalhinspiel mit 1:0 bei Tottenham durch. Ziyech bereitete dabei den Siegtreffer durch Donny van de Beek brillant vor.