Ajax Amsterdam: Donny van de Beek bestätigt Interesse von Real Madrid - Einigung angeblich schon erzielt

Real Madrid zeigt Interesse an Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. Angeblich sollen sich die Königlichen und der Niederländer schon einig sein.

Mittelfeldspieler Donny van de Beek von Amsterdam hat bestätigt, dass Interesse an ihm zeigt. "Das ist immer gut zu hören, nicht?", sagte er FOX Sports. "Natürlich gibt es Interesse, aber Leute reagieren da meistens zu schnell. Die Situation ist immer noch die Gleiche, auch wenn die Medien etwas anderes schreiben."

Kurz darauf berichtete die spanische Zeitung Marca, dass sich van de Beek und die Königlichen bereits über ein Engagement des Nationalspielers im Bernabeu einig seien.

Ten Hag: Van de Beek für Ajax "extrem wichtig"

Wohl nur Reals zweite Wahl hinter dem Franzosen Paul Pogba von zu sein, stört den 22-Jährigen indes nicht: "Kann schon sein. Man muss aber nicht alles glauben, was die Zeitungen schreiben. Mein Fokus liegt auf Samstag (Spiel gegen Vitesse), der Rest ist eure Sache."

In der vergangenen Saison holte van de Beek mit Ajax das Double und erreichte das Halbfinale der Champions League. Trainer Erik ten Hag betonte in einer Pressekonferenz dabei erneut: "Er hat große Fortschritte gemacht, er ist extrem wichtig für uns. Wenn so große Vereine anklopfen, ist es aber natürlich sehr schwierig."