Afrikas Fußballer des Jahres: Mo Salah, Sadio Mane und Riyad Mahrez unter den letzten Drei

Der afrikanische Verband CAF hat die letzten drei Nominierten für den Award für Afrikas Fußballer des Jahres bekanntgegeben.

Die auf Twitter veröffentlichte Top-3 besteht aus Mohamed Salah und Sadio Mane vom amtierenden Champions-League-Sieger sowie Riyad Mahrez vom englischen Meister .

🚨 And then there are 3⃣!



🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs



🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts



🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal



Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j