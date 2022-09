Unfassbarer Absturz! Vom englischen Nationalspieler zum verurteilten Sexualstraftäter

Er war englischer Nationalspieler, wurde Meister mit Manchester City. Doch vor einigen Jahren stürzte Adam Johnson komplett ab.

Adam Johnson war einst ein erfolgreicher Fußballprofi. Über den FC Middlesbrough machte er Manchester City auf sich aufmerksam, stand zwischen 2010 und 2012 regelmäßig für die Skyblues auf dem Platz, wurde mit ihnen sogar Meister. Johnson war englischer Nationalspieler, zwölfmal trug er das Trikot der Three Lions. Doch seit einigen Jahren ist nichts mehr, wie es einmal war.

Im März 2016 musste der damals 28-Jährige ins Gefängnis. Er hatte sexuelle Handlungen mit einem erst 15-jährigen Mädchen zugegeben, wurde vom Gericht zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Einige Jahre zuvor noch ein gefeierter Premier-League-Star, war Johnson nun ganz unten. Als 18-Jähriger hatte der Offensivspieler für Middlesbrough in der ersten englischen Liga debütiert, nach Leihen zu Leeds und Watford schaffte er in der Saison 2008/09 den Sprung zum Stammspieler bei seinem Heimatklub.

Adam Johnson: City bezahlte acht Millionen Euro für ihn

Den Abstieg mit Boro 2009 konnte auch Johnson zwar nicht verhindern, dafür spielte er in der Saison darauf in der zweiten Liga so gut, dass plötzlich noch größere Namen von ihm Notiz nahmen. Im Februar 2010 überwies Manchester City acht Millionen Euro an Middlesbrough, um Johnson unter Vertrag zu nehmen.

In Manchester lief es auf Anhieb gut, in den ersten anderthalb Jahren war er meist Stammkraft und plötzlich Teil von Englands A-Nationalelf. Kurz vor der WM 2010 debütierte er unter Fabio Capello für die Three Lions, in seinen insgesamt zwölf Länderspielen (das letzte im August 2012) gelangen Johnson zwei Tore.

Getty Images

Bei City kam es indes noch besser, 2011/12 steuerte er sechs Tore und sechs Vorlagen zum Gewinn der englischen Meisterschaft bei. Weil er jedoch zunehmend häufig auf der Bank saß, zog es Johnson im Sommer 2012 für 12,6 Millionen Euro zum damaligen Erstligisten Sunderland, dreieinhalb Jahre lang war er dort einer der wichtigsten Spieler. Schockierend: Der Verein soll bereits ein Jahr lang von Johnsons sexuellen Handlungen an einer Minderjährigen gewusst haben, ehe man ihn im Februar 2016 vor die Tür setzte.

Adam Johnson schrieb angeblich Briefe an Profi-Klubs

Wenige Wochen später kam der frühere Nationalspieler ins Gefängnis, jenes durfte er im März 2019 nach der Hälfte der zunächst verhängten Haftstrafe auf Bewährung verlassen. "Es tut mir sehr leid, welche Auswirkungen mein Verhalten auf die direkt und indirekt Beteiligten hatte", sagte Johnson damals. "Es hätte nie passieren dürfen und ich bedauere zutiefst, was ich getan habe. Ich möchte mich nun auf die Zukunft konzentrieren und durch mein Handeln zeigen, dass ich mich verpflichtet fühle, ihnen ihre Unterstützung zurückzuzahlen."

Berichten des Daily Mirror zufolge soll Johnson Briefe an mehrere Klubs geschrieben haben mit der Bitte, ihm eine zweite Chance im Profifußball zu geben. Bis dato hat der inzwischen 35-Jährige aber noch keinen neuen Verein gefunden, zuletzt schrieb vor einigen Monaten die Sun, dass Johnson seine Karriere möglicherweise außerhalb Englands fortsetzen könnte. Ein Ende seiner Laufbahn hat er offiziell bisher nicht mitgeteilt.