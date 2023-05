Nach Halbfinalpleite: AC Milan vor Verlängerung mit Top-Star Rafael Leão

Im Halbfinale der Champions League war gegen Inter Schluss, aber Rafael Leão soll für eine goldene Milan-Zukunft sorgen.

WAS IST PASSIERT? Die AC Milan hat sich offenbar mit Top-Star Rafael Leão auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das gab Mailands technischer Direktor Paolo Maldini nach der Pleite im Champions-League-Halbfinale gegen Stadtrivale Inter bekannt und dämpfte damit die Schmerzen der Milan-Anhänger.

WAS WURDE GESAGT? "Leão wird sehr bald einen neuen Vertrag unterschreiben", kündigte Maldini nach dem Aus in der Königsklasse an. Dabei ließ er keine Zweifel: "Das ist zu 100 Prozent garantiert!" Nach der grundsätzlichen Einigung seien nur noch "letzte Details" zu klären, ehe der Vertrag unterschriftsreif sei.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der vergangenen Woche gab es bereits Gerüchte um eine Übereinkunft zwischen Milan und dem 23-jährigen Linksaußen, woraufhin Maldini erklärte, man sei "nah dran" an einer Übereinkunft. Sky Sport sagte er jedoch: "Die letzten Details sind geklärt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll der neue Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro besitzen. Leão war im Sommer 2019 für kolportierte 30 Millionen Euro von LOSC Lille zur AC Milan gewechselt. In der laufenden Saison überzeugte er mit absoluten Top-Leistungen, schoss in der Liga zwölf Tore und gab acht Vorlagen, in der Champions League traf er zwar nur einmal, bereitete aber fünf weitere Treffer vor. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer 2024 aus.