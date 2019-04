AC Milan offenbar vor Einigung mit Olympique Marseille wegen Florian Thauvin

Florian Thauvin könnte im Sommer in die Serie A zum AC Milan wechseln. Die Italiener stehen offenbar vor einer Einigung mit Olympique Marseille.

Der steht wohl vor einer Einigung mit hinsichtlich eines Transfers von Offensivspieler Florian Thauvin. Dies berichtet France Football.

Demnach ist OM bereit, den 26-jährigen französischen Nationalspieler nach dieser Saison für eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro abzugeben. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

Thauvin, an dem in der Vergangenheit auch der FC Bayern München interessiert gewesen sein soll, erzielte in der aktuellen Saison 15 Tore in 33 Pflichtspielen.